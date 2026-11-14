«Να μην γίνει ο διαβήτης εμπόδιο στα όνειρά της»: Ένας πατέρας μιλά για την 13χρονη κόρη του και τη ζωή της με τη νόσο
«Να μην γίνει ο διαβήτης εμπόδιο στα όνειρά της»: Ένας πατέρας μιλά για την 13χρονη κόρη του και τη ζωή της με τη νόσο
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, ο κ. Γιάννης Βίδρας μοιράζεται την προσωπική του εμπειρία ως πατέρας της Όλγας, η οποία διαγνώστηκε με σακχαρώδη διαβήτη σε ηλικία 9 μηνών, και συζητά για τις προκλήσεις, τη σημασία της αποδοχής και της ενημέρωσης
Τι σημαίνει για μια οικογένεια να μαθαίνει ότι το μόλις 9 μηνών μωρό της διαγιγνώσκεται με σακχαρώδη διαβήτη και θα χρειάζεται καθημερινή φροντίδα, ινσουλίνη και συνεχή έλεγχο; Σε αυτό το vidcast του ygeiamou.gr o κ. Γιάννης Βίδρας, στέλεχος επιχειρήσεων, αθλητής Ironman, υποστηρικτής της ευαισθητοποίησης για τον σακχαρώδη διαβήτη και, πάνω απ’ όλα, πατέρας της 13χρονης σήμερα Όλγας, μοιράζεται την προσωπική διαδρομή της οικογένειάς του με τον διαβήτη τύπου 1.
Από τις δύσκολες πρώτες ημέρες, τις μετρήσεις και τις ενέσεις μέχρι τις σύγχρονες αντλίες ινσουλίνης και τους αισθητήρες συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, η διαχείριση της νόσου έχει αλλάξει θεαματικά. «Οι γονείς έπρεπε να γίνουμε «γιατροί» και «διατροφολόγοι», κάνοντας ενέσεις και μετρώντας υδατάνθρακες σε ένα βρέφος. Οι ιατρικές εξελίξεις έχουν βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση της νόσου. Χάρη στις αντλίες ινσουλίνης με αισθητήρες που μετρούν αυτόματα το σάκχαρο και χορηγούν την απαραίτητη ινσουλίνη η Όλγα έχει πολύ πιο εύκολη καθημερινότητα» λέει ο κ. Βίδρας.
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Από τις δύσκολες πρώτες ημέρες, τις μετρήσεις και τις ενέσεις μέχρι τις σύγχρονες αντλίες ινσουλίνης και τους αισθητήρες συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, η διαχείριση της νόσου έχει αλλάξει θεαματικά. «Οι γονείς έπρεπε να γίνουμε «γιατροί» και «διατροφολόγοι», κάνοντας ενέσεις και μετρώντας υδατάνθρακες σε ένα βρέφος. Οι ιατρικές εξελίξεις έχουν βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση της νόσου. Χάρη στις αντλίες ινσουλίνης με αισθητήρες που μετρούν αυτόματα το σάκχαρο και χορηγούν την απαραίτητη ινσουλίνη η Όλγα έχει πολύ πιο εύκολη καθημερινότητα» λέει ο κ. Βίδρας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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