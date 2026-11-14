«Να μην γίνει ο διαβήτης εμπόδιο στα όνειρά της»: Ένας πατέρας μιλά για την 13χρονη κόρη του και τη ζωή της με τη νόσο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, ο κ. Γιάννης Βίδρας μοιράζεται την προσωπική του εμπειρία ως πατέρας της Όλγας, η οποία διαγνώστηκε με σακχαρώδη διαβήτη σε ηλικία 9 μηνών, και συζητά για τις προκλήσεις, τη σημασία της αποδοχής και της ενημέρωσης