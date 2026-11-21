Πράσινο φως για τον εμβολιασμό ενηλίκων από παιδιάτρους – Ποιους αφορά
Πράσινο φως για τον εμβολιασμό ενηλίκων από παιδιάτρους – Ποιους αφορά
Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΕΠ ανακοινώθηκε η θετική εισήγηση για τη δυνατότητα εμβολιασμού ενηλίκων από παιδιάτρους, ενώ αναδείχθηκαν οι σοβαρές διαστάσεις του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα
Σημαντικές ειδήσεις προέκυψαν στο ετήσιο … ραντεβού των παιδιάτρων, στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (ΠΟΜΕΠ) που πραγματοποιήθηκε από 13 έως 15 Νοεμβρίου 2026 στο Grand Serai Congress & Spa Hotel στα Ιωάννινα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 800 παιδιάτρων από όλη την Ελλάδα.
Η μεγάλη ανταπόκριση της παιδιατρικής κοινότητας ανέδειξε τη δυναμική της Ομοσπονδίας και την ανάγκη για συνεχή επιστημονική ενημέρωση, συνεργασία και ουσιαστική εκπροσώπηση των ελευθεροεπαγγελματιών παιδιάτρων.
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Η μεγάλη ανταπόκριση της παιδιατρικής κοινότητας ανέδειξε τη δυναμική της Ομοσπονδίας και την ανάγκη για συνεχή επιστημονική ενημέρωση, συνεργασία και ουσιαστική εκπροσώπηση των ελευθεροεπαγγελματιών παιδιάτρων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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