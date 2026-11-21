Πράσινο φως για τον εμβολιασμό ενηλίκων από παιδιάτρους – Ποιους αφορά

Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΕΠ ανακοινώθηκε η θετική εισήγηση για τη δυνατότητα εμβολιασμού ενηλίκων από παιδιάτρους, ενώ αναδείχθηκαν οι σοβαρές διαστάσεις του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα