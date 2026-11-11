Γιατί όλοι μιλούν για το κεφίρ, το ρόφημα με τα 50 είδη μικροοργανισμών – Πώς μας ωφελεί

Δύο επιστημονικές ανασκοπήσεις του 2026 αναδεικνύουν τα πιθανά οφέλη του κεφίρ για το μικροβίωμα, την καρδιαγγειακή υγεία και τον μεταβολισμό - Τι εξηγούν ειδικοί από τη Mayo Clinic και το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι