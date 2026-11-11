Γιατί όλοι μιλούν για το κεφίρ, το ρόφημα με τα 50 είδη μικροοργανισμών – Πώς μας ωφελεί
YGEIAMOU.GR
Κεφίρ Εντερικό μικροβίωμα

Γιατί όλοι μιλούν για το κεφίρ, το ρόφημα με τα 50 είδη μικροοργανισμών – Πώς μας ωφελεί

Δύο επιστημονικές ανασκοπήσεις του 2026 αναδεικνύουν τα πιθανά οφέλη του κεφίρ για το μικροβίωμα, την καρδιαγγειακή υγεία και τον μεταβολισμό - Τι εξηγούν ειδικοί από τη Mayo Clinic και το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι

Γιατί όλοι μιλούν για το κεφίρ, το ρόφημα με τα 50 είδη μικροοργανισμών – Πώς μας ωφελεί
Μαρία Κοτοπούλη
Μπορεί να «γεννήθηκε» πριν από αιώνες στα βουνά του Καυκάσου, τελευταία όμως βρίσκεται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Το κεφίρ, γνωστό για την υπόξινη γεύση του και την υψηλή περιεκτικότητά του σε ζωντανούς μικροοργανισμούς, κερδίζει συνεχώς έδαφος στη διατροφή, καθώς νέες μελέτες διερευνούν τα πιθανά οφέλη του για την υγεία του εντέρου, την καρδιά και τη ρύθμιση του σακχάρου.

Μια ανασκόπηση περισσότερων από 24 κλινικών μελετών, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2026 στο Healthcare, διαπίστωσε ότι η κατανάλωση κεφίρ συνδέεται με μικρές αλλά δυνητικά σημαντικές βελτιώσεις σε δείκτες της εντερικής, καρδιαγγειακής και στοματικής υγείας. Οι ερευνητές το χαρακτηρίζουν ένα λειτουργικό τρόφιμο που μπορεί να υποστηρίξει τον οργανισμό σε πολλαπλά επίπεδα.

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Μαρία Κοτοπούλη
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