Πόσο επικίνδυνα είναι τα δηλητηριώδη μανιτάρια – Η απειλή οξείας ηπατικής ανεπάρκειας

Ακόμη και η κατανάλωση μικρής ποσότητας δηλητηριωδών μανιταριών μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο ήπαρ και να οδηγήσει ακόμη και σε μεταμόσχευση – Ποια συμπτώματα πρέπει να μας ανησυχήσουν και γιατί η καθυστερημένη εμφάνισή τους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη