Πόσο επικίνδυνα είναι τα δηλητηριώδη μανιτάρια – Η απειλή οξείας ηπατικής ανεπάρκειας
YGEIAMOU.GR
Βλάβες στο Ήπαρ Δηλητηρίαση Ήπαρ Μανιτάρια

Πόσο επικίνδυνα είναι τα δηλητηριώδη μανιτάρια – Η απειλή οξείας ηπατικής ανεπάρκειας

Ακόμη και η κατανάλωση μικρής ποσότητας δηλητηριωδών μανιταριών μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο ήπαρ και να οδηγήσει ακόμη και σε μεταμόσχευση – Ποια συμπτώματα πρέπει να μας ανησυχήσουν και γιατί η καθυστερημένη εμφάνισή τους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη

Πόσο επικίνδυνα είναι τα δηλητηριώδη μανιτάρια – Η απειλή οξείας ηπατικής ανεπάρκειας
ygeiamou.gr team
Τους σοβαρούς κινδύνους που κρύβει η κατανάλωση άγριων μανιταριών αναδεικνύει η περιπέτεια ενός ηλικιωμένου στα Ιωάννινα, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από δηλητηρίαση.

Η κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα, με πιο επικίνδυνη την οξεία ηπατική ανεπάρκεια, μια κατάσταση που μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία και να απειλήσει τη ζωή. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι τα πρώτα συμπτώματα ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, ενώ η προσωρινή υποχώρησή τους μπορεί να δημιουργήσει την ψευδή εντύπωση ότι ο κίνδυνος έχει περάσει.

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ygeiamou.gr team
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