Τι πρέπει να ξέρουμε για τα ιδιωτικά προγράμματα αποταμίευσης – Χρήσιμες πληροφορίες
Τι πρέπει να ξέρουμε για τα ιδιωτικά προγράμματα αποταμίευσης – Χρήσιμες πληροφορίες
Γιατί η συστηματική αποταμίευση μέσω ασφαλιστικού προγράμματος κερδίζει έδαφος και ποιος ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου
Η αποταμίευση αρχίζει να απασχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς αναδεικνύεται η επιτακτική ανάγκη να βάζουν οι πολίτες κάτι στην άκρη, ιδιαίτερα για την περίοδο μετά τη συνταξιοδότησή τους. Ωστόσο, η έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της γενικευμένης ακρίβειας λειτουργεί ως αντικειμενικό εμπόδιο.
Υπάρχουν, όμως, ειδικά προϊόντα – τα αποταμιευτικά – που έχουν δημιουργήσει οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να καταθέτει κάθε μήνα ένα μικρό ποσό. Με τον τρόπο αυτό, οι άνθρωποι διευκολύνονται να δημιουργήσουν σιγά σιγά ένα κεφάλαιο, το οποίο σε βάθος χρόνου θα γίνει σημαντικό. Η επιλογή αυτής της μεθόδου αποταμίευσης βοηθά τους πολίτες να τηρούν τη δέσμευσή τους και να εξοικειώνονται με τη διαδικασία. Αντίθετα, όταν κάποιος κρατά χρήματα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, οι πιθανότητες να είναι συνεπής είναι μικρότερες, ενώ μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταναλώσει το ποσό αυτό για να καλύψει κάποια ανάγκη. Επίσης, η αποταμίευση μέσω ενός προγράμματος ασφαλιστικής εταιρείας είναι και αποδοτική, καθώς στο τέλος υπάρχει κέρδος για τον αποταμιευτή.
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Υπάρχουν, όμως, ειδικά προϊόντα – τα αποταμιευτικά – που έχουν δημιουργήσει οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να καταθέτει κάθε μήνα ένα μικρό ποσό. Με τον τρόπο αυτό, οι άνθρωποι διευκολύνονται να δημιουργήσουν σιγά σιγά ένα κεφάλαιο, το οποίο σε βάθος χρόνου θα γίνει σημαντικό. Η επιλογή αυτής της μεθόδου αποταμίευσης βοηθά τους πολίτες να τηρούν τη δέσμευσή τους και να εξοικειώνονται με τη διαδικασία. Αντίθετα, όταν κάποιος κρατά χρήματα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, οι πιθανότητες να είναι συνεπής είναι μικρότερες, ενώ μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταναλώσει το ποσό αυτό για να καλύψει κάποια ανάγκη. Επίσης, η αποταμίευση μέσω ενός προγράμματος ασφαλιστικής εταιρείας είναι και αποδοτική, καθώς στο τέλος υπάρχει κέρδος για τον αποταμιευτή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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