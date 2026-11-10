Με το βιντεοπαιχνίδι Fortnite η ΕΕ ενημερώνει τους νέους για τη μικροβιακή αντοχή
Με το βιντεοπαιχνίδι Fortnite η ΕΕ ενημερώνει τους νέους για τη μικροβιακή αντοχή
Πρώτη σε λήψη αντιβιοτικών στην Ευρώπη η χώρα μας - Πώς το βιντεοπαιχνίδι Fortnite εκπαιδεύει τους νέους για τα ανθεκτικά μικρόβια
Με ένα παιχνίδι στο Fortnite επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει στους νέους γιατί τα αντιβιοτικά κινδυνεύουν να χάσουν τη δύναμή τους. Το «Only Up: Beat the Bug» βρίσκεται στο επίκεντρο της καμπάνιας «Beat the Bug» για τη μικροβιακή αντοχή, δηλαδή την ικανότητα βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών να επιβιώνουν από τα φάρμακα που προορίζονται να τους εξουδετερώσουν.
Οι παίκτες ανεβαίνουν επίπεδα μέσα στο ανθρώπινο σώμα και, καθώς προχωρούν, μαθαίνουν σε τι διαφέρουν τα βακτήρια από τους ιούς, πότε ένα αντιβιοτικό αποδίδει και πότε δεν βοηθά, και πώς ανακόπτεται η διασπορά των ανθεκτικών μικροβίων. Η πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (DG SANTE) απευθύνεται σε νέους, γονείς και εκπαιδευτικούς και εστιάζει σε έξι χώρες: την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία. Ξεκίνησε το 2024, και η Κομισιόν την προβάλλει εκ νέου λίγες ημέρες πριν από την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά, στις 18 Νοεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι παίκτες ανεβαίνουν επίπεδα μέσα στο ανθρώπινο σώμα και, καθώς προχωρούν, μαθαίνουν σε τι διαφέρουν τα βακτήρια από τους ιούς, πότε ένα αντιβιοτικό αποδίδει και πότε δεν βοηθά, και πώς ανακόπτεται η διασπορά των ανθεκτικών μικροβίων. Η πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (DG SANTE) απευθύνεται σε νέους, γονείς και εκπαιδευτικούς και εστιάζει σε έξι χώρες: την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία. Ξεκίνησε το 2024, και η Κομισιόν την προβάλλει εκ νέου λίγες ημέρες πριν από την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά, στις 18 Νοεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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