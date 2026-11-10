Με το βιντεοπαιχνίδι Fortnite η ΕΕ ενημερώνει τους νέους για τη μικροβιακή αντοχή

Πρώτη σε λήψη αντιβιοτικών στην Ευρώπη η χώρα μας - Πώς το βιντεοπαιχνίδι Fortnite εκπαιδεύει τους νέους για τα ανθεκτικά μικρόβια