«Εφιάλτης» η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για νοσοκομειακούς γιατρούς – Τι ζητά ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ
«Εφιάλτης» η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για νοσοκομειακούς γιατρούς – Τι ζητά ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ
Ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει το μέτρο της ηλεκτρονικής παραγγελίας φαρμάκων, υποστηρίζοντας ότι επιβαρύνει τους νοσοκομειακούς γιατρούς και προκαλεί καθυστερήσεις και κινδύνους στη θεραπεία των ασθενών
*Γράφει ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Αθηνών Πειραιά (ΕΙΝΑΠ)
Πολλές φορές μια υπουργική οδηγία εξοργίζει μέρος των γιατρών ενός νοσοκομείου. Αυτή τη φορά η κυβέρνηση της ΝΔ ξεπέρασε τον εαυτό της. Όλοι, μα όλοι, μηδενός εξαιρουμένου νοσοκομειακού γιατρού (από συντονιστές διευθυντές μέχρι ειδικευόμενους που προσλήφθηκαν χθες), αντιδρούν στο μέτρο της ηλεκτρονικής παραγγελίας φαρμάκων για τους νοσηλευόμενους ασθενείς.
Με το μέτρο αυτό, ο γιατρός καλείται να καταχωρεί ηλεκτρονικά τα φάρμακα κάθε ασθενούς και κάθε αλλαγή της αγωγής. Πέρα όμως από τη θεραπευτική απόφαση, φορτώνεται και τη διαδικασία παραγγελίας των σκευασμάτων από το νοσοκομειακό φαρμακείο. Αναρωτιέται κανείς αν οι εμπνευστές του έχουν την παραμικρή επαφή με την καθημερινότητα των κλινικών και των νοσοκομειακών γιατρών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πολλές φορές μια υπουργική οδηγία εξοργίζει μέρος των γιατρών ενός νοσοκομείου. Αυτή τη φορά η κυβέρνηση της ΝΔ ξεπέρασε τον εαυτό της. Όλοι, μα όλοι, μηδενός εξαιρουμένου νοσοκομειακού γιατρού (από συντονιστές διευθυντές μέχρι ειδικευόμενους που προσλήφθηκαν χθες), αντιδρούν στο μέτρο της ηλεκτρονικής παραγγελίας φαρμάκων για τους νοσηλευόμενους ασθενείς.
Με το μέτρο αυτό, ο γιατρός καλείται να καταχωρεί ηλεκτρονικά τα φάρμακα κάθε ασθενούς και κάθε αλλαγή της αγωγής. Πέρα όμως από τη θεραπευτική απόφαση, φορτώνεται και τη διαδικασία παραγγελίας των σκευασμάτων από το νοσοκομειακό φαρμακείο. Αναρωτιέται κανείς αν οι εμπνευστές του έχουν την παραμικρή επαφή με την καθημερινότητα των κλινικών και των νοσοκομειακών γιατρών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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