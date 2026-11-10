«Εφιάλτης» η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για νοσοκομειακούς γιατρούς – Τι ζητά ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ

Ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει το μέτρο της ηλεκτρονικής παραγγελίας φαρμάκων, υποστηρίζοντας ότι επιβαρύνει τους νοσοκομειακούς γιατρούς και προκαλεί καθυστερήσεις και κινδύνους στη θεραπεία των ασθενών