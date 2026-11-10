Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Έκλεψαν 850 αρνιά από κτηνοτροφική μονάδα στη Ριτσώνα, η ζημιά ξεπερνά τα 65.000 ευρώ λέει ο επιχειρηματίας
Έκλεψαν 850 αρνιά από κτηνοτροφική μονάδα στη Ριτσώνα, η ζημιά ξεπερνά τα 65.000 ευρώ λέει ο επιχειρηματίας
Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κλοπή και να εντοπιστούν οι δράστες
Επιχειρηματίας που έχει κτηνοτροφική εγκατάσταση στη Ριτσώνα υπέστη οικονομικό πλήγμα αφού του έκλεψαν εκατοντάδες αρνιά.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η κλοπή έγινε σταδιακά και συνολικά εξαφανίστηκαν 850 αρνιά ενώ η ζημιά ξεπερνά τα 65.000 ευρώ.
Στην κατάθεσή του στην αστυνομία ανέφερε ότι ένας εργαζόμενος είχε παρατηρήσει ότι τα ζώα εξαφανίζονταν σταδιακά από τις εγκαταστάσεις, αλλά όπως υποστήριξε στην καταγγελία ο ίδιος απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι δε μπόρεσε να παρέμβει εγκαίρως, σύμφωνα με πληροφορίες του Evima.gr.
Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κλοπή και να εντοπιστούν οι δράστες.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η κλοπή έγινε σταδιακά και συνολικά εξαφανίστηκαν 850 αρνιά ενώ η ζημιά ξεπερνά τα 65.000 ευρώ.
Στην κατάθεσή του στην αστυνομία ανέφερε ότι ένας εργαζόμενος είχε παρατηρήσει ότι τα ζώα εξαφανίζονταν σταδιακά από τις εγκαταστάσεις, αλλά όπως υποστήριξε στην καταγγελία ο ίδιος απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι δε μπόρεσε να παρέμβει εγκαίρως, σύμφωνα με πληροφορίες του Evima.gr.
Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κλοπή και να εντοπιστούν οι δράστες.
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