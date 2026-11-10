Η θεραπεία του πόνου δεν είναι πολυτέλεια, αποτελεί δικαίωμα – Τι ζητά η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α
Η θεραπεία του πόνου δεν είναι πολυτέλεια, αποτελεί δικαίωμα – Τι ζητά η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α
Για δέκατη χρονιά διοργανώνεται η Ημέρα Ανοιχτών Ιατρείων - Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. ζητά τη θεσμική τους αναγνώριση και επαρκή στελέχωση
Για δέκατη συνεχή χρονιά, η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας – ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. καλεί όλα τα Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν στην Ημέρα Ανοιχτών Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας 2026.
Τη συγκεκριμένη ημέρα, οι διεπιστημονικές ομάδες των ιατρείων, με αναισθησιολόγους-αλγολόγους, νοσηλευτές, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, θα υποδεχθούν ασθενείς με καρκινικό και μη καρκινικό πόνο και τις οικογένειές τους. Θα προσφέρουν ενημέρωση, αξιολόγηση και καθοδήγηση για την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τη συγκεκριμένη ημέρα, οι διεπιστημονικές ομάδες των ιατρείων, με αναισθησιολόγους-αλγολόγους, νοσηλευτές, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, θα υποδεχθούν ασθενείς με καρκινικό και μη καρκινικό πόνο και τις οικογένειές τους. Θα προσφέρουν ενημέρωση, αξιολόγηση και καθοδήγηση για την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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