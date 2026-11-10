Υγειονομική βόμβα τα κουνούπια-τίγρεις που κατακτούν την Ευρώπη: Ποιες επικίνδυνες λοιμώξεις μεταδίδουν

Δάγκειος πυρετός, ιός τσικουνγκούνια και Ζίκα εξαπλώνονται στην Ευρώπη – Η ανησυχία για τις τροπικές λοιμώξεις, τα μέτρα προστασίας και η προειδοποίηση του EMA από την Αθήνα στο πλαίσιο της 5ης Ημερίδας Εμβολιασμού του ygeiamou