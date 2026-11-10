Υγειονομική βόμβα τα κουνούπια-τίγρεις που κατακτούν την Ευρώπη: Ποιες επικίνδυνες λοιμώξεις μεταδίδουν
Υγειονομική βόμβα τα κουνούπια-τίγρεις που κατακτούν την Ευρώπη: Ποιες επικίνδυνες λοιμώξεις μεταδίδουν
Δάγκειος πυρετός, ιός τσικουνγκούνια και Ζίκα εξαπλώνονται στην Ευρώπη – Η ανησυχία για τις τροπικές λοιμώξεις, τα μέτρα προστασίας και η προειδοποίηση του EMA από την Αθήνα στο πλαίσιο της 5ης Ημερίδας Εμβολιασμού του ygeiamou
Τα κουνούπια που κάποτε συναντούσε κανείς κυρίως σε τροπικές περιοχές της Ασίας έχουν πλέον εγκατασταθεί στην Ευρώπη και επεκτείνουν διαρκώς την παρουσία τους προς τον Βορρά. Μαζί τους μετακινείται και μία αυξανόμενη υγειονομική απειλή: Ο δάγκειος πυρετός, ο ιός τσικουνγκούνια και ο ιός Ζίκα, λοιμώξεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια συνδέονταν κυρίως με ταξίδια σε μακρινούς, εξωτικούς προορισμούς. Σήμερα, οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές αναζητούν τρόπους να αποτρέψουν τη μόνιμη εγκατάσταση αυτών των ασθενειών στην ήπειρο, επιστρατεύοντας ακόμη και στείρα κουνούπια, ψηφιακές εφαρμογές και συστήματα ανίχνευσης ιών στα λύματα.
Η ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο χάρτης είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το Euronews, το ασιατικό κουνούπι τίγρης επεκτείνεται περίπου 60 χιλιόμετρα βορειότερα κάθε χρόνο, ενώ οι εστίες των νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών εξαπλώνονται με ρυθμό που φτάνει τα 120 χιλιόμετρα ετησίως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο χάρτης είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το Euronews, το ασιατικό κουνούπι τίγρης επεκτείνεται περίπου 60 χιλιόμετρα βορειότερα κάθε χρόνο, ενώ οι εστίες των νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών εξαπλώνονται με ρυθμό που φτάνει τα 120 χιλιόμετρα ετησίως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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