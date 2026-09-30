Τσακωμοί: Η παύση των 5” που μπορεί να σταματήσει έναν καβγά πριν ξεφύγει
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Τσακωμοί: Η παύση των 5” που μπορεί να σταματήσει έναν καβγά πριν ξεφύγει

Μια διαφωνία μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να εξελιχθεί σε έντονο καβγά. Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι μια πολύ σύντομη παύση πριν από την αντίδραση μπορεί να περιορίσει την ένταση και την επιθετικότητα

Τσακωμοί: Η παύση των 5” που μπορεί να σταματήσει έναν καβγά πριν ξεφύγει
ygeiamou.gr team
Όσο κι αν αγαπιέται ένα ζευγάρι, αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα έρθει σε ρήξη. Μια διαφωνία μπορεί να ξεκινήσει από κάτι ασήμαντο και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, να μετατραπεί σε μια συναισθηματικά φορτισμένη αντιπαράθεση, κατά την οποία και οι δύο σύντροφοι λένε ή κάνουν πράγματα για τα οποία αργότερα μετανιώνουν.

Πώς μπορεί να σβήσει μια «φωτιά» πριν κάνει ανεπανόρθωτο κακό;

Έρευνες δείχνουν ότι η διακοπή της κλιμάκωσης δεν απαιτεί απαραίτητα κάποια περίπλοκη τεχνική. Μερικές φορές, μια παύση μόλις λίγων δευτερολέπτων μπορεί να είναι αρκετή για να μειώσει τα αρνητικά συναισθήματα και τις επιθετικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης, υπογραμμίζει η Wendy L. Patrick στο Psychology Today.

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ygeiamou.gr team
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