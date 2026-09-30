Τσακωμοί: Η παύση των 5” που μπορεί να σταματήσει έναν καβγά πριν ξεφύγει

Μια διαφωνία μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να εξελιχθεί σε έντονο καβγά. Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι μια πολύ σύντομη παύση πριν από την αντίδραση μπορεί να περιορίσει την ένταση και την επιθετικότητα