Συγγνώμη ζήτησε η 18χρονη που έκανε τη μαϊμού έξω από σπίτι μαύρων συμφοιτητριών της στο Μισισίπι, κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή της, δείτε βίντεο
Συγγνώμη ζήτησε η 18χρονη που έκανε τη μαϊμού έξω από σπίτι μαύρων συμφοιτητριών της στο Μισισίπι, κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή της, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η 18χρονη Αλάινα Κουνς έχει αποχωρήσει οικειοθελώς από το πανεπιστήμιο του Μισισίπι
Συγγνώμη για την «απαράδεκτη», όπως τη χαρακτήρισε, συμπεριφορά της ζήτησε η 18χρονη Αλάινα Κουνς, μια από τις φοιτήτριες που καταγράφηκαν σε βίντεο να κάνουν τους ήχους και τις κινήσεις μαϊμούδων έξω από σπίτι μαύρων συμφοιτητριών τους στο Πανεπιστήμιο του Μισισίπι.
«Στις γυναίκες που προσέβαλα και στην κοινότητα του Ole Miss, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη» ανέφερε σε δήλωσή της στο CBS 58 News η 18χρονη.
«Πριν από το περιστατικό της 6ης Νοεμβρίου, δεν είχα συναντήσει ποτέ τις γυναίκες που εμπλέκονται και δεν γνώριζα τη φυλετική τους καταγωγή. Ωστόσο, αναγνωρίζω ότι οι πράξεις μου ήταν αναίσθητες, ανάρμοστες και βαθιά προσβλητικές. Δεν θα έκανα ποτέ σκόπιμα τέτοιους ήχους ή χειρονομίες προς κάποιο άτομο διαφορετικού χρώματος. Προσεύχομαι να με συγχωρήσουν», υποστήριξε η νεαρή προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τις γυναίκες που προσέβαλε.
To βίντεο που προκάλεσε σάλο
Στη δήλωσή της η Κουνς πρόσθεσε ότι τόσο η ίδια όσο και η οικογένειά της έχουν δεχθεί απειλές θανάτου και παρενόχληση από τότε που ταυτοποιήθηκε ως ένα από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο με τα εκατομμύρια views.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της που μίλησε στη New York Post, η 18χρονη αποχώρησε οικειοθελώς από το Πανεπιστήμιο του Μισισίπι με τον ίδιο να διευκρινίζει ότι δεν της επιβλήθηκε αναστολή φοίτησης ούτε της ζητήθηκε να εγκαταλείψει την πανεπιστημιούπολη.
Ο εκπρόσωπος της νεαρής φοιτήτριας αρνήθηκε να αποκαλύψει την ακριβή ημερομηνία και τους λόγους της αποχώρησης της Κουνς, αλλά διέψευσε ότι αυτή οφειλόταν στις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία της στο επίμαχο βίντεο.
Η Κουνς είναι κόρη πρώην διευθύνοντος συμβούλου λειτουργιών (COO) της Kunes Auto GROUP μιας εταιρείας με έδρα το Ουισκόνσιν που διαθέτει περίπου 50 αντιπροσωπείες αυτοκινήτων σε τέσσερις πολιτείες της μεσοδυτικής περιοχής των ΗΠΑ.
Η εταιρεία είχε βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο καταγγελιών, όταν μια μαύρη πελάτισσα κατήγγειλε ότι, τον Φεβρουάριο του 2025, σε αυτοκόλλητο συντήρησης του αυτοκινήτου της, κατά την επίσκεψή της σε κατάστημα της Kunes στο Ουισκόνσιν για αλλαγή λαδιών, είχε αναγραφεί η λέξη «νέγρος». Νωρίτερα φέτος, μια άλλη πελάτισσα της Kunes φέρεται να κατήγγειλε ότι πωλητής της έστειλε ρατσιστικό μήνυμα, το οποίο περιλάμβανε φωτογραφία ενός πιθήκου που χόρευε φορώντας μαγιό.
«Στις γυναίκες που προσέβαλα και στην κοινότητα του Ole Miss, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη» ανέφερε σε δήλωσή της στο CBS 58 News η 18χρονη.
«Πριν από το περιστατικό της 6ης Νοεμβρίου, δεν είχα συναντήσει ποτέ τις γυναίκες που εμπλέκονται και δεν γνώριζα τη φυλετική τους καταγωγή. Ωστόσο, αναγνωρίζω ότι οι πράξεις μου ήταν αναίσθητες, ανάρμοστες και βαθιά προσβλητικές. Δεν θα έκανα ποτέ σκόπιμα τέτοιους ήχους ή χειρονομίες προς κάποιο άτομο διαφορετικού χρώματος. Προσεύχομαι να με συγχωρήσουν», υποστήριξε η νεαρή προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τις γυναίκες που προσέβαλε.
To βίντεο που προκάλεσε σάλο
NEW: Ole Miss has launched an investigation after multiple women were accused of making monkey noises outside the apartment of three black students.— Collin Rugg (@CollinRugg) November 9, 2026
"My daughter sent me this video from her Ring camera at her apartment," Tasha Bolton said on FB.
"She’s a freshman at the… pic.twitter.com/fPlEI1B9kI
Στη δήλωσή της η Κουνς πρόσθεσε ότι τόσο η ίδια όσο και η οικογένειά της έχουν δεχθεί απειλές θανάτου και παρενόχληση από τότε που ταυτοποιήθηκε ως ένα από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο με τα εκατομμύρια views.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της που μίλησε στη New York Post, η 18χρονη αποχώρησε οικειοθελώς από το Πανεπιστήμιο του Μισισίπι με τον ίδιο να διευκρινίζει ότι δεν της επιβλήθηκε αναστολή φοίτησης ούτε της ζητήθηκε να εγκαταλείψει την πανεπιστημιούπολη.
Ο εκπρόσωπος της νεαρής φοιτήτριας αρνήθηκε να αποκαλύψει την ακριβή ημερομηνία και τους λόγους της αποχώρησης της Κουνς, αλλά διέψευσε ότι αυτή οφειλόταν στις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία της στο επίμαχο βίντεο.
Η Κουνς είναι κόρη πρώην διευθύνοντος συμβούλου λειτουργιών (COO) της Kunes Auto GROUP μιας εταιρείας με έδρα το Ουισκόνσιν που διαθέτει περίπου 50 αντιπροσωπείες αυτοκινήτων σε τέσσερις πολιτείες της μεσοδυτικής περιοχής των ΗΠΑ.
Η εταιρεία είχε βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο καταγγελιών, όταν μια μαύρη πελάτισσα κατήγγειλε ότι, τον Φεβρουάριο του 2025, σε αυτοκόλλητο συντήρησης του αυτοκινήτου της, κατά την επίσκεψή της σε κατάστημα της Kunes στο Ουισκόνσιν για αλλαγή λαδιών, είχε αναγραφεί η λέξη «νέγρος». Νωρίτερα φέτος, μια άλλη πελάτισσα της Kunes φέρεται να κατήγγειλε ότι πωλητής της έστειλε ρατσιστικό μήνυμα, το οποίο περιλάμβανε φωτογραφία ενός πιθήκου που χόρευε φορώντας μαγιό.
Και στα δύο αυτά περιστατικά, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, «η Kunes Auto Group απέλυσε αμέσως τους εργαζομένους που εμπλέκονταν και δήλωσε δημόσια ότι η συμπεριφορά τους ήταν απαράδεκτη και αντίθετη με τις αξίες της».
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