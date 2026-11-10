Καθοριστική η εμπειρία του χειρουργού στις επεμβάσεις θυρεοειδούς – Ένας καθηγητής χειρουργικής μιλά στο ygeiamou
YGEIAMOU.GR
Θεοδόσης Παπαβραμίδης Όμιλος IMITHEA Ενδοκρινείς Αδένες

Καθοριστική η εμπειρία του χειρουργού στις επεμβάσεις θυρεοειδούς – Ένας καθηγητής χειρουργικής μιλά στο ygeiamou

Για τη μεγάλη σημασία της εμπειρίας του χειρουργού στις επεμβάσεις των ενδοκρινών αδένων μιλά στο ygeiamou ο κ. Θεοδόσης Παπαβραμίδης Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Υπεύθυνος Κέντρου Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης

Καθοριστική η εμπειρία του χειρουργού στις επεμβάσεις θυρεοειδούς – Ένας καθηγητής χειρουργικής μιλά στο ygeiamou
Νίκη Ψάλτη
Πόσο ασφαλείς είναι σήμερα οι επεμβάσεις στους ενδοκρινείς αδένες; Πότε είναι απαραίτητη η χειρουργική αντιμετώπιση και πόσο σημαντική είναι η εμπειρία του χειρουργού;

Ο κ. Θεοδόσης Παπαβραμίδης, χειρουργός ενδοκρινών αδένων, μιλά στο vidcast του ygeiamou.gr για τις συχνότερες παθήσεις του θυρεοειδούς, των παραθυρεοειδών και των επινεφριδίων που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση, εξηγώντας τις σύγχρονες δυνατότητες της χειρουργικής και τις προϋποθέσεις για μια ασφαλή και αποτελεσματική επέμβαση.

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Νίκη Ψάλτη
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