Καθοριστική η εμπειρία του χειρουργού στις επεμβάσεις θυρεοειδούς – Ένας καθηγητής χειρουργικής μιλά στο ygeiamou

Για τη μεγάλη σημασία της εμπειρίας του χειρουργού στις επεμβάσεις των ενδοκρινών αδένων μιλά στο ygeiamou ο κ. Θεοδόσης Παπαβραμίδης Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Υπεύθυνος Κέντρου Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης