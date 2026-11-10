Κερατόκωνος: Πώς παραμορφώνει την όραση – Όταν τα γυαλιά δεν αρκούν
Κερατόκωνος: Πώς παραμορφώνει την όραση – Όταν τα γυαλιά δεν αρκούν
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κερατόκωνου, στις 10 Νοεμβρίου, ο Σωτήρης Πλαΐνης, Οπτικός - Οπτομέτρης, αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της κατάλληλης αντιμετώπισης και της αποκατάστασης της όρασης
*Γράφει ο Σωτήρης Πλαΐνης, PhD, Οπτικός – Οπτομέτρης και Ερευνητής στην Επιστήμη της Όρασης, Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης · Fellow of the British Contact Lens Association (FBCLA) · Fellow of the European Academy of Optometry & Optics (FEAOO)
Ο κερατόκωνος είναι μια πάθηση των ματιών που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα της όρασης, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους. Αν και συχνά συνδέεται με την αύξηση του αστιγματισμού και τις συχνές αλλαγές στα γυαλιά, οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι πολύ ευρύτερες, επηρεάζοντας την ανάγνωση, την εργασία, την οδήγηση και πολλές καθημερινές δραστηριότητες.
Η επιτυχής σταθεροποίηση της πάθησης δε σημαίνει απαραίτητα ότι ο ασθενής βλέπει ικανοποιητικά. Η αποκατάσταση της όρασης αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό στόχο της συνολικής αντιμετώπισης του κερατόκωνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο κερατόκωνος είναι μια πάθηση των ματιών που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα της όρασης, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους. Αν και συχνά συνδέεται με την αύξηση του αστιγματισμού και τις συχνές αλλαγές στα γυαλιά, οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι πολύ ευρύτερες, επηρεάζοντας την ανάγνωση, την εργασία, την οδήγηση και πολλές καθημερινές δραστηριότητες.
Η επιτυχής σταθεροποίηση της πάθησης δε σημαίνει απαραίτητα ότι ο ασθενής βλέπει ικανοποιητικά. Η αποκατάσταση της όρασης αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό στόχο της συνολικής αντιμετώπισης του κερατόκωνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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