Κερατόκωνος: Πώς παραμορφώνει την όραση – Όταν τα γυαλιά δεν αρκούν

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κερατόκωνου, στις 10 Νοεμβρίου, ο Σωτήρης Πλαΐνης, Οπτικός - Οπτομέτρης, αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της κατάλληλης αντιμετώπισης και της αποκατάστασης της όρασης