Αντιισταμινικά: Δεν είναι όλα ίδια – Ποια προκαλούν υπνηλία

Ποιες οι διαφορές ανάμεσα σε αντιισταμινικά παλαιότερης και νεότερης γενιάς, οι κίνδυνοι για την οδήγηση και τι πρέπει να προσέχουν οι ηλικιωμένοι - Καθηγήτρια Φαρμακευτικής εξηγεί