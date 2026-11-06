Αντιισταμινικά: Δεν είναι όλα ίδια – Ποια προκαλούν υπνηλία
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Αντιισταμινικά: Δεν είναι όλα ίδια – Ποια προκαλούν υπνηλία

Ποιες οι διαφορές ανάμεσα σε αντιισταμινικά παλαιότερης και νεότερης γενιάς, οι κίνδυνοι για την οδήγηση και τι πρέπει να προσέχουν οι ηλικιωμένοι - Καθηγήτρια Φαρμακευτικής εξηγεί

Αντιισταμινικά: Δεν είναι όλα ίδια – Ποια προκαλούν υπνηλία
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Τα αντιισταμινικά ανακουφίζουν από το φτέρνισμα, την καταρροή και τον κνησμό. Ορισμένα, όμως, μπορεί να προκαλέσουν και υπνηλία. Δεν έχουν όλα την ίδια επίδραση στον εγκέφαλο, και η διαφορά έχει σημασία, κυρίως για όσους οδηγούν, χειρίζονται μηχανήματα ή χρειάζεται να παραμένουν συγκεντρωμένοι.

Το ζήτημα αναλύει σε άρθρο της στο The Conversation η Dipa Kamdar, αναπληρώτρια καθηγήτρια Φαρμακευτικής Πρακτικής στο Πανεπιστήμιο Kingston. Τα παλαιότερα φάρμακα προκαλούν συχνότερα καταστολή, ενώ τα νεότερα είναι λιγότερο πιθανό να επηρεάσουν την πνευματική ετοιμότητα. Ακόμη κι ανάμεσα σε αυτά, πάντως, υπάρχουν διαφορές.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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