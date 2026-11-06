Άρχισε η δίκη του «βασιλιά της Γερμανίας»: Η οργάνωσή του θησαύριζε και έστηνε εναλλακτικό κράτος με δικό του νόμισμα

Η οργάνωσή του λειτουργούσε τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα με υποκαταστήματα σε μεγάλες πόλεις καθώς και γραφείο που εξέδιδε πλαστά έγγραφα ταυτότητας

βασιλιάς της Γερμανίας» παραπέμφθηκε σε δίκη στο Ντίσελντορφ με την κατηγορία ότι ηγείται εγκληματικής οργάνωσης μαζί με τρεις άλλους άνδρες που περιγράφονται ως ανώτεροι «υπηκόοι» του.



Ο 61χρονος Πίτερ Φίτσεκ, ο οποίος αυτοαποκαλείται Πίτερ ο Πρώτος, είναι μέλος της απαγορευμένης ομάδας Reichsbürger (







Σε βάρος των τεσσάρων κατηγορούμενων έχουν διατυπωθεί κατηγορίες για κατά της Γερμανίας, καθώς επιδίωξαν να δημιουργήσουν τις δομές ενός εναλλακτικού κράτους, με τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα, ακόμη και νόμισμα. Όλοι κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.



Ο Φίτσεκ αρνείται ότι διέπραξε έγκλημα,







Το 2012, ο Φίτσεκ, που είναι πρώην σεφ και εκπαιδευτής καράτε, αυτοανακηρύχθηκε «ανώτατος κυρίαρχος» του «βασιλείου» και στέφθηκε «



Άρχισε να αγοράζει γη και ακίνητα σε όλη τη χώρα. Με περίπου 6.000 μέλη, το KRD έγινε η μεγαλύτερη ομάδα των Reichsbürger στη Γερμανία.



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Οι εισαγγελείς κατηγορούν την ομάδα ότι ίδρυσε το KRD «με σκοπό να αντικαταστήσει το σύστημα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας». Ακόμη, ισχυρίζονται ότι η οργάνωση λειτουργούσε τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα με υποκαταστήματα στη Δρέσδη, το Ουλμ, το Μέντεν και τη Λουτερστάντ Βίτενμπεργκ, καθώς και γραφείο που εξέδιδε πλαστά έγγραφα ταυτότητας και το δικό της νόμισμα.



Περιλαμβάνονται ακόμη κατηγορίες για οργανωμένη πλαστογραφία και φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ.



Σε μόλις πέντε χρόνια, έως το 2025, η KRD φέρεται να έχει εισπράξει περίπου 10 εκατ. ευρώ μέσω μη εξουσιοδοτημένων τραπεζικών και ασφαλιστικών συναλλαγών, καθώς και μέσω δωρεών, δώρων και σεμιναρίων επί πληρωμή.



Ο αυτοαποκαλούμενος «» παραπέμφθηκε σε δίκη στο Ντίσελντορφ με την κατηγορία ότι ηγείται εγκληματικής οργάνωσης μαζί με τρεις άλλους άνδρες που περιγράφονται ως ανώτεροι «υπηκόοι» του.Ο 61χρονος, ο οποίος αυτοαποκαλείται Πίτερ ο Πρώτος, είναι μέλος της απαγορευμένης ομάδας Reichsbürger ( Πολίτες του Ράιχ ), η οποία επιδίωκε την ίδρυση ενός «Βασιλείου της Γερμανίας» (KRD).Οι Reichsbürger χαρακτηρίζονται από τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας που αρνούνται την ύπαρξη και τη νομιμότητα του μεταπολεμικού γερμανικού κράτους.Σε βάρος των τεσσάρων κατηγορούμενων έχουν διατυπωθεί κατηγορίες για συνωμοσία , καθώς επιδίωξαν να δημιουργήσουν τις δομές ενός εναλλακτικού κράτους, με τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα, ακόμη και νόμισμα. Όλοι κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.Ο Φίτσεκ αρνείται ότι διέπραξε έγκλημα, αναφέρει το BBC Μιλώντας πριν την έναρξη της δίκης, ο Φίτσεκ χαρακτήρισε την κράτησή του παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαμαρτύρεται ότι είναι εντελώς απομονωμένος.Το 2012, ο Φίτσεκ, που είναι πρώην σεφ και εκπαιδευτής καράτε, αυτοανακηρύχθηκε «ανώτατος κυρίαρχος» του «βασιλείου» και στέφθηκε « βασιλιάς », ντυμένος με μανδύα από ερμίνα και κρατώντας ένα μεσαιωνικό σπαθί.Άρχισε να αγοράζει γη και ακίνητα σε όλη τη χώρα. Με περίπου 6.000 μέλη, το KRD έγινε η μεγαλύτερη ομάδα των Reichsbürger στη Γερμανία.Το 2025, ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ απαγόρευσε το KRD, ενώ ο Φίτσεκ και οι άλλοι τρεις ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση.Οι εισαγγελείς κατηγορούν την ομάδα ότι ίδρυσε το KRD «με σκοπό να αντικαταστήσει το σύστημα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας». Ακόμη, ισχυρίζονται ότι η οργάνωση λειτουργούσεμε υποκαταστήματα στη Δρέσδη, το Ουλμ, το Μέντεν και τη Λουτερστάντ Βίτενμπεργκ, καθώς και γραφείο που εξέδιδε πλαστά έγγραφα ταυτότητας και το δικό της νόμισμα.Περιλαμβάνονται ακόμη κατηγορίες γιαεκατομμυρίων ευρώ.Σε μόλις πέντε χρόνια, έως το 2025, η KRD φέρεται να έχει εισπράξει περίπου 10 εκατ. ευρώ μέσω μη εξουσιοδοτημένων τραπεζικών και ασφαλιστικών συναλλαγών, καθώς και μέσω δωρεών, δώρων και σεμιναρίων επί πληρωμή.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι αυτά τα έσοδα δεν δηλώθηκαν στις φορολογικές Αρχές και δεν καταβλήθηκαν φόροι εισοδήματος ή εισφορές. Στις δωρεές περιλαμβάνονται μετρητά, ακίμητα και 7 κιλά χρυσός.



Οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι περίπου 26.000 άτομα ανήκουν σε οργανώσεις Reichsbürger στη Γερμανία. Πρόκειται για ομάδες πολύ ετερόκλητες, μια μειοψηφία τους όμως αποτελείται από ακροδεξιούς που πιθανόν είναι βίαιοι.