Πώς θα ανακαλύψετε το προσωπικό σας Wellness Age™ και θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσική σας κατάσταση μέσα από το Technogym Checkup.
Συντριβή μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο στη Γερμανία, νεκροί οι δύο επιβαίνοντες
Συντριβή μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο στη Γερμανία, νεκροί οι δύο επιβαίνοντες
Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής
Ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε αυτοκινητόδρομο, κοντά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο επιβαίνοντες, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα.
Το αεροσκάφος συνετρίβη σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στον αυτοκινητόδρομο Α2 που συνδέει το Βερολίνο με το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας.
Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε διερχόμενα οχήματα. Τα συντρίμμια του μικρού αεροσκάφους διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα και οι αρχές έκλεισαν προσωρινά το ρεύμα κυκλοφορίας προς το Ανόβερο.
Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα.
Το αεροσκάφος συνετρίβη σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στον αυτοκινητόδρομο Α2 που συνδέει το Βερολίνο με το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας.
Ein kleines Flugzeug ist auf der Autobahn 2 nordöstlich von Magdeburg verunglückt. Zwei Insassen konnten nur noch tot geborgen werden. Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigen das brennende Flugzeug. https://t.co/9K25GVyI2p— ntv Nachrichten (@ntvde) November 6, 2026
Οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε διερχόμενα οχήματα. Τα συντρίμμια του μικρού αεροσκάφους διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα και οι αρχές έκλεισαν προσωρινά το ρεύμα κυκλοφορίας προς το Ανόβερο.
Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα