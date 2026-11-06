Γυναικολογική ογκολογία: Νέες θεραπείες συρρικνώνουν όγκους και υπόσχονται λιγότερα χειρουργεία
Γυναικολογική ογκολογία: Νέες θεραπείες συρρικνώνουν όγκους και υπόσχονται λιγότερα χειρουργεία
Η κυρία Ελένη Αραβαντινού – Φατώρου, Παθολόγος – Ογκολόγος στο Metropolitan Hospital, παρουσιάζει τις σημαντικότερες εξελίξεις από το ESMO 2026 για τον καρκίνο του ενδομητρίου, του τραχήλου της μήτρας και των ωοθηκών, με επίκεντρο την ανοσοθεραπεία και τις στοχευμένες θεραπείες
Η επιστήμη κάνει σταθερά και ουσιαστικά βήματα προόδου, προσφέροντας ελπίδα και καλύτερες προοπτικές στις γυναίκες με καρκίνο. Στο φετινό διεθνές συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, ESMO Gynaecological Cancers 2026 στην Κοπεγχάγη, κορυφαίοι επιστήμονες από κάθε γωνιά του πλανήτη παρουσίασαν τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα και τις θεραπευτικές εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα στην αντιμετώπιση των γυναικολογικών καρκίνων.
Από τις πιο εξελιγμένες, στοχευμένες θεραπείες και την ανοσοθεραπεία, μέχρι τις νέες μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης και εξατομικευμένης φροντίδας, οι ανακοινώσεις του συνεδρίου επιβεβαιώνουν ότι η ιατρική περνά σε μια νέα, πιο ελπιδοφόρα εποχή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Από τις πιο εξελιγμένες, στοχευμένες θεραπείες και την ανοσοθεραπεία, μέχρι τις νέες μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης και εξατομικευμένης φροντίδας, οι ανακοινώσεις του συνεδρίου επιβεβαιώνουν ότι η ιατρική περνά σε μια νέα, πιο ελπιδοφόρα εποχή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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