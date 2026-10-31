Οι επιστήμονες που μελετούν την ευτυχία ξέρουν και πού θα την βρουν – Ποιο είναι το μήνυμά τους



Περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπούν επιλέγουν να περνούν αρκετοί από τους επιστήμονες που μελετούν την ευτυχία, εφαρμόζοντας στην προσωπική τους ζωή όσα έχουν διαπιστώσει μέσα από την έρευνα.

Οι σχέσεις, η οικονομική ασφάλεια και η ουσιώδης εργασία βρίσκονται στο επίκεντρο πρόσφατης δημοσίευσης στο Journal of Happiness Studies.

Το άρθρο αποτυπώνει μια συζήτηση μεταξύ των ερευνητών για την εξέλιξη της επιστήμης της ευημερίας και τα διδάγματα που έχουν αντλήσει. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Simon Fraser στο EurekAlert!, στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχε η καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Δρ. Lara Aknin, μαζί με ακόμη 12 πρωτοπόρους στον τομέα – η συνολική ερευνητική εμπειρία των οποίων αγγίζει τα 600 χρόνια.





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