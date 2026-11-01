Θέλετε να χάσετε βάρος; Η άσκηση που δεν πρέπει να λείπει από την προπόνησή σας
YGEIAMOU.GR
Αδυνάτισμα Απώλεια Βάρους Βάρη

Θέλετε να χάσετε βάρος; Η άσκηση που δεν πρέπει να λείπει από την προπόνησή σας

Η προπόνηση ενδυνάμωσης δεν αφορά μόνο όσους θέλουν να χτίσουν μυς: Μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος στον έλεγχο του βάρους, ενώ προστατεύει οστά, δύναμη και ισορροπία

Θέλετε να χάσετε βάρος; Η άσκηση που δεν πρέπει να λείπει από την προπόνησή σας
Μαρία Κοτοπούλη


Όταν ο στόχος είναι η απώλεια βάρους, η πρώτη σκέψη συνήθως είναι το περπάτημα, το τρέξιμο, το ποδήλατο ή κάποια άλλη αερόβια δραστηριότητα. Τα βάρη, αντίθετα, έχουν συνδεθεί περισσότερο με την αύξηση της μυϊκής μάζας και λιγότερο με το αδυνάτισμα.

Ωστόσο, πρόκειται για μια εσφαλμένη αντίληψη, εφόσον η προπόνηση ενδυνάμωσης μπορεί να έχει σημαντική θέση σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης του σωματικού βάρους. Η ενδυνάμωση συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση μυϊκής μάζας, βελτιώνοντας παράλληλα τη σύσταση του σώματος. Τα οφέλη της, μάλιστα, υπερβαίνουν τον αριθμό που βλέπουμε στη ζυγαριά.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης