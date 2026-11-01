Θέλετε να χάσετε βάρος; Η άσκηση που δεν πρέπει να λείπει από την προπόνησή σας
Η προπόνηση ενδυνάμωσης δεν αφορά μόνο όσους θέλουν να χτίσουν μυς: Μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος στον έλεγχο του βάρους, ενώ προστατεύει οστά, δύναμη και ισορροπία
Όταν ο στόχος είναι η απώλεια βάρους, η πρώτη σκέψη συνήθως είναι το περπάτημα, το τρέξιμο, το ποδήλατο ή κάποια άλλη αερόβια δραστηριότητα. Τα βάρη, αντίθετα, έχουν συνδεθεί περισσότερο με την αύξηση της μυϊκής μάζας και λιγότερο με το αδυνάτισμα.
Ωστόσο, πρόκειται για μια εσφαλμένη αντίληψη, εφόσον η προπόνηση ενδυνάμωσης μπορεί να έχει σημαντική θέση σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης του σωματικού βάρους. Η ενδυνάμωση συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση μυϊκής μάζας, βελτιώνοντας παράλληλα τη σύσταση του σώματος. Τα οφέλη της, μάλιστα, υπερβαίνουν τον αριθμό που βλέπουμε στη ζυγαριά.
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