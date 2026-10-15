Υπερδιπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις ευθανασίας σε μια 5ετία – Τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία για τους ασθενείς
Υπερδιπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις ευθανασίας σε μια 5ετία – Τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία για τους ασθενείς
Στο Βέλγιο, οι θάνατοι μέσω ευθανασίας αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας το 4% του συνόλου των θανάτων το 2025, έναντι 1,9% το 2020
Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στους θανάτους που οφείλονται σε ευθανασία στο Βέλγιο. Το ποσοστό τους υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε διάστημα πέντε ετών, φτάνοντας το 4% του συνόλου των θανάτων το 2025, σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης της Ευθανασίας, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Όπως προκύπτει από την έκθεση που δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια – έτσι προβλέπει η βελγική νομοθεσία περί ευθανασίας – το 2020 καταγράφηκαν 2.445 θάνατοι μέσω ευθανασίας, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 1,9% του συνόλου των θανάτων στη χώρα. Ωστόσο, έως το 2025, το ποσοστό των θανάτων από ευθανασία στο Βέλγιο υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τους 4.487 θανάτους, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 4% του συνόλου των θανάτων στη χώρα.
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Όπως προκύπτει από την έκθεση που δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια – έτσι προβλέπει η βελγική νομοθεσία περί ευθανασίας – το 2020 καταγράφηκαν 2.445 θάνατοι μέσω ευθανασίας, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 1,9% του συνόλου των θανάτων στη χώρα. Ωστόσο, έως το 2025, το ποσοστό των θανάτων από ευθανασία στο Βέλγιο υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τους 4.487 θανάτους, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 4% του συνόλου των θανάτων στη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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