Υπερδιπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις ευθανασίας σε μια 5ετία – Τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία για τους ασθενείς
YGEIAMOU.GR
Άνοια Βέλγιο Ευθανασία Θάνατοι Κατάθλιψη

Υπερδιπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις ευθανασίας σε μια 5ετία – Τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία για τους ασθενείς

Στο Βέλγιο, οι θάνατοι μέσω ευθανασίας αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας το 4% του συνόλου των θανάτων το 2025, έναντι 1,9% το 2020

Υπερδιπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις ευθανασίας σε μια 5ετία – Τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία για τους ασθενείς
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στους θανάτους που οφείλονται σε ευθανασία στο Βέλγιο. Το ποσοστό τους υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε διάστημα πέντε ετών, φτάνοντας το 4% του συνόλου των θανάτων το 2025, σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης της Ευθανασίας, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Όπως προκύπτει από την έκθεση που δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια – έτσι προβλέπει η βελγική νομοθεσία περί ευθανασίας – το 2020 καταγράφηκαν 2.445 θάνατοι μέσω ευθανασίας, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 1,9% του συνόλου των θανάτων στη χώρα. Ωστόσο, έως το 2025, το ποσοστό των θανάτων από ευθανασία στο Βέλγιο υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τους 4.487 θανάτους, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 4% του συνόλου των θανάτων στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης