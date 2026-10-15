Πού μπορείτε να μάθετε την ελληνική νοηματική γλώσσα – Ενημερωθείτε

Με αφορμή το νέο ΦΕΚ για την αναγνώριση και μοριοδότηση της πιστοποιημένης γνώσης ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ξεκινούν νέα εντατικά τμήματα εκμάθησης ΕΝΓ, με δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως ή διά ζώσης