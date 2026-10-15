Πού μπορείτε να μάθετε την ελληνική νοηματική γλώσσα – Ενημερωθείτε
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Αναπηρία Άτομα με Αναπηρία Βαρηκοΐα ΕΣΑΜΕΑ Κώφωση

Πού μπορείτε να μάθετε την ελληνική νοηματική γλώσσα – Ενημερωθείτε

Με αφορμή το νέο ΦΕΚ για την αναγνώριση και μοριοδότηση της πιστοποιημένης γνώσης ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ξεκινούν νέα εντατικά τμήματα εκμάθησης ΕΝΓ, με δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως ή διά ζώσης

Πού μπορείτε να μάθετε την ελληνική νοηματική γλώσσα – Ενημερωθείτε
ygeiamou.gr team
Το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, το οποίο συνιστά τον επίσημο εκπαιδευτικό φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, λειτουργεί στην Αθήνα την Ακαδημία Νοηματικής Γλώσσας. Η Ακαδημία έχει στόχο και αποστολή να υπηρετήσει με οργανωμένο και επιστημονικό τρόπο, πάντα σε στενή συνεργασία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδων (ΟΜΚΕ) και εν γένει με την κοινότητα των κωφών, το δικαίωμα των ατόμων με κώφωση/βαρηκοΐα να επικοινωνούν στην επίσημη γλώσσα τους.

Η γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) αποτελεί ένα πολύτιμο εφόδιο επικοινωνίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης, ανοίγοντας νέους δρόμους για ουσιαστική επικοινωνία, προσβασιμότητα και συμπερίληψη. Είναι μια οπτικο-κινησιακή γλώσσα, αναγνωρισμένη ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα.

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ygeiamou.gr team
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