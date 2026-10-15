Υπέρβαρα ή παχύσαρκα σχεδόν 4 στα 10 επτάχρονα στην Ελλάδα – SOS από το The Lancet

Η Ελλάδα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας - Έως το 2050 το 60% των ενηλίκων παγκοσμίως θα είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι -Τι προειδοποιεί το The Lancet