Υπέρβαρα ή παχύσαρκα σχεδόν 4 στα 10 επτάχρονα στην Ελλάδα – SOS από το The Lancet
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Καρδιαγγειακή Υγεία Παιδική Παχυσαρκία Παχυσαρκία

Υπέρβαρα ή παχύσαρκα σχεδόν 4 στα 10 επτάχρονα στην Ελλάδα – SOS από το The Lancet

Η Ελλάδα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας - Έως το 2050 το 60% των ενηλίκων παγκοσμίως θα είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι -Τι προειδοποιεί το The Lancet

Υπέρβαρα ή παχύσαρκα σχεδόν 4 στα 10 επτάχρονα στην Ελλάδα – SOS από το The Lancet
ygeiamou.gr team
Μια νέα επιστημονική έκθεση της επιτροπής του κορυφαίου ιατρικού περιοδικού The Lancet εξέτασε 17 σημαντικές απειλές για την παγκόσμια υγεία μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα. Ανάμεσά τους βρίσκονται η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες, οι πόλεμοι, η κακόβουλη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ανθεκτικότητα των μικροβίων στα αντιβιοτικά.

Σύμφωνα με την επιτροπή, όπως τονίζει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νίκος Κομούτος, σε 154 από τις 204 χώρες και περιοχές που εξετάστηκαν, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, της κακής διατροφής και της ανεπαρκούς φυσικής δραστηριότητας θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία του πληθυσμού από την αντιμετώπιση οποιασδήποτε άλλης από τις 17 απειλές ξεχωριστά. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, εάν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, το 2050 περίπου το 60% των ενηλίκων και σχεδόν 1 στα 3 παιδιά και εφήβους παγκοσμίως θα έχουν υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία.

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ygeiamou.gr team
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