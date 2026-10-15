Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Είχαν στήσει εργαστήριο κάνναβης σε αυλή σπιτιού στον Κάλαμο, βρέθηκαν χειροβομβίδα και ξιφολόγχες
Είχαν στήσει εργαστήριο κάνναβης σε αυλή σπιτιού στον Κάλαμο, βρέθηκαν χειροβομβίδα και ξιφολόγχες
Τρεις συλλήψεις από την Αστυνομία – Κατασχέθηκαν 31 δενδρύλλια, περισσότερα από δύο κιλά κάνναβης, φυσίγγια και ανιχνευτές μετάλλων
Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, το οποίο είχε εγκατασταθεί σε αυλή σπιτιού στον Κάλαμο, εντόπισαν οι αστυνομικοί. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν, εκτός από ναρκωτικά, μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, ξιφολόγχες, φυσίγγια και ανιχνευτές μετάλλων.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 43, 48 και 61 ετών, στον Κάλαμο και στα Πατήσια, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρονται να καλλιεργούσαν κάνναβη και να διακινούσαν τις παραγόμενες ποσότητες σε περιοχές της Αττικής.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριών για τη δράση των κατηγορουμένων. Οι αστυνομικοί έθεσαν υπό παρακολούθηση σπίτι στην περιοχή του Καλάμου και, αφού συγκέντρωσαν τα απαραίτητα στοιχεία, προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση.
Σε έρευνες που ακολούθησαν σε δύο σπίτια, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, εντοπίστηκε το εργαστήριο, εξοπλισμένο με συστήματα φωτισμού, εξαερισμού, σφράγισης, ατμοποίησης, αποξήρανσης και θέρμανσης.
Συνολικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- 31 δενδρύλλια και κλώνους κάνναβης.
- 2 κιλά και 329 γραμμάρια κάνναβης.
- Τέσσερις τρίφτες και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
- Μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου.
- Τρεις ξιφολόγχες, 18 φυσίγγια και οκτώ κάλυκες.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 43, 48 και 61 ετών, στον Κάλαμο και στα Πατήσια, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρονται να καλλιεργούσαν κάνναβη και να διακινούσαν τις παραγόμενες ποσότητες σε περιοχές της Αττικής.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριών για τη δράση των κατηγορουμένων. Οι αστυνομικοί έθεσαν υπό παρακολούθηση σπίτι στην περιοχή του Καλάμου και, αφού συγκέντρωσαν τα απαραίτητα στοιχεία, προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση.
Σε έρευνες που ακολούθησαν σε δύο σπίτια, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, εντοπίστηκε το εργαστήριο, εξοπλισμένο με συστήματα φωτισμού, εξαερισμού, σφράγισης, ατμοποίησης, αποξήρανσης και θέρμανσης.
Συνολικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- 31 δενδρύλλια και κλώνους κάνναβης.
- 2 κιλά και 329 γραμμάρια κάνναβης.
- Τέσσερις τρίφτες και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
- Μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου.
- Τρεις ξιφολόγχες, 18 φυσίγγια και οκτώ κάλυκες.
- Δύο ανιχνευτές μετάλλων.
- Το χρηματικό ποσό των 110 ευρώ.
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, κατά περίπτωση.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
- Το χρηματικό ποσό των 110 ευρώ.
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, κατά περίπτωση.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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