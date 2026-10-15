Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Νέα αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου, αναζητούν επιπλέον στοιχεία για τον θάνατο του Μαζωνάκη
Νέα αστυνομική έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου, αναζητούν επιπλέον στοιχεία για τον θάνατο του Μαζωνάκη
Στο σημείο έφθασαν αστυνομικοί συνοδευόμενοι από εισαγγελέα και τους δικηγόρους των δύο κατηγορούμενων ιατρών
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.
Στο σημείο έφθασαν αστυνομικοί συνοδευόμενοι από εισαγγελέα και τους δικηγόρους των δύο κατηγορούμενων ιατρών και ερευνούν τον χώρο για την ανεύρεση επιπλέον στοιχείων που μπορεί να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Είναι η δεύτερη φορά από τον Σεπτέμβριο που οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν έρευνα στο συγκεκριμένο ιατρείο. Η πρώτη είχε γίνει έναν μήνα και έξι ημέρες νωρίτερα, όταν οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει και κατασχέσει φακέλους, πειστήρια και σκευάσματα, τα οποία μετέφεραν εκτός του χώρου μέσα σε σακούλες.
Στο σημείο έφθασαν αστυνομικοί συνοδευόμενοι από εισαγγελέα και τους δικηγόρους των δύο κατηγορούμενων ιατρών και ερευνούν τον χώρο για την ανεύρεση επιπλέον στοιχείων που μπορεί να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Είναι η δεύτερη φορά από τον Σεπτέμβριο που οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν έρευνα στο συγκεκριμένο ιατρείο. Η πρώτη είχε γίνει έναν μήνα και έξι ημέρες νωρίτερα, όταν οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει και κατασχέσει φακέλους, πειστήρια και σκευάσματα, τα οποία μετέφεραν εκτός του χώρου μέσα σε σακούλες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα