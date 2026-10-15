Νέα εποχή στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα – Τα δεδομένα από το Παγκόσμιο Συνέδριο WCLC 2026
Νέα εποχή στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα – Τα δεδομένα από το Παγκόσμιο Συνέδριο WCLC 2026
Οι Δρ. Μαρία Καπαρέλου και Θάνος Δημόπουλος παρουσιάζουν τα σημαντικότερα δεδομένα από το WCLC 2026 – Μακροχρόνια επιβίωση, νέες στοχευμένες θεραπείες, bispecific αντισώματα και ADCs διαμορφώνουν το νέο θεραπευτικό τοπίο
Νέα δεδομένα που ανοίγουν τον δρόμο για πιο στοχευμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου πνεύμονα παρουσιάστηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (World Conference on Lung Cancer – WCLC 2026), που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ.
Από τη μακροχρόνια επιβίωση ασθενών με πρώιμο EGFR-μεταλλαγμένο καρκίνο έως νέες στοχευμένες θεραπείες, bispecific αντισώματα και antibody-drug conjugates (ADCs), τα δεδομένα ανέδειξαν πόσο γρήγορα μεταβάλλεται το θεραπευτικό τοπίο του καρκίνου του πνεύμονα.
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Από τη μακροχρόνια επιβίωση ασθενών με πρώιμο EGFR-μεταλλαγμένο καρκίνο έως νέες στοχευμένες θεραπείες, bispecific αντισώματα και antibody-drug conjugates (ADCs), τα δεδομένα ανέδειξαν πόσο γρήγορα μεταβάλλεται το θεραπευτικό τοπίο του καρκίνου του πνεύμονα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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