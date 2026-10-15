Νέα εποχή στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα – Τα δεδομένα από το Παγκόσμιο Συνέδριο WCLC 2026
YGEIAMOU.GR
ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος Καρκίνος Πνεύμονα Νέες Θεραπείες

Νέα εποχή στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα – Τα δεδομένα από το Παγκόσμιο Συνέδριο WCLC 2026

Οι Δρ. Μαρία Καπαρέλου και Θάνος Δημόπουλος παρουσιάζουν τα σημαντικότερα δεδομένα από το WCLC 2026 – Μακροχρόνια επιβίωση, νέες στοχευμένες θεραπείες, bispecific αντισώματα και ADCs διαμορφώνουν το νέο θεραπευτικό τοπίο

Νέα εποχή στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα – Τα δεδομένα από το Παγκόσμιο Συνέδριο WCLC 2026
ygeiamou.gr team
Νέα δεδομένα που ανοίγουν τον δρόμο για πιο στοχευμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση του καρκίνου πνεύμονα παρουσιάστηκαν στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (World Conference on Lung Cancer – WCLC 2026), που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ.

Από τη μακροχρόνια επιβίωση ασθενών με πρώιμο EGFR-μεταλλαγμένο καρκίνο έως νέες στοχευμένες θεραπείες, bispecific αντισώματα και antibody-drug conjugates (ADCs), τα δεδομένα ανέδειξαν πόσο γρήγορα μεταβάλλεται το θεραπευτικό τοπίο του καρκίνου του πνεύμονα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης