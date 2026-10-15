Γονείς: Διαφωνείτε για το πώς θα μεγαλώσετε το παιδί; 5 tips για να βρείτε κοινή γραμμή

Άλλος βάζει τα όρια, άλλος είναι πιο ελαστικός. Ο Trevor Mazzucchelli, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Curtin, εξηγεί γιατί οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανατροφή των παιδιών δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα αλλά και πότε μπορεί να γίνουν