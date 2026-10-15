Γονείς: Διαφωνείτε για το πώς θα μεγαλώσετε το παιδί; 5 tips για να βρείτε κοινή γραμμή
Γονείς: Διαφωνείτε για το πώς θα μεγαλώσετε το παιδί; 5 tips για να βρείτε κοινή γραμμή
Άλλος βάζει τα όρια, άλλος είναι πιο ελαστικός. Ο Trevor Mazzucchelli, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Curtin, εξηγεί γιατί οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανατροφή των παιδιών δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα αλλά και πότε μπορεί να γίνουν
«Πρώτα τα μαθήματα και μετά το κινητό», λέει ο ένας. «Άφησέ το λίγο να χαλαρώσει και μετά θα διαβάσει», απαντά ο άλλος. Λίγο αργότερα, μία νέα διαφωνία: Μπορεί το παιδί να πάει μόνο του στο πάρκο ή χρειάζεται ακόμη επίβλεψη; Και όταν αρνείται να κλείσει την τηλεόραση, επιμένουμε στον κανόνα ή κάνουμε αυτή τη φορά τα στραβά μάτια;
Τέτοιες μικρές διαφωνίες είναι συνηθισμένες μέσα σε μία οικογένεια. Οι γονείς δεν έχουν πάντα την ίδια άποψη για τα όρια, την πειθαρχία ή την ανεξαρτησία που πρέπει να δίνουν στα παιδιά τους. Άλλωστε, ο καθένας φέρνει στη γονεϊκότητα τη δική του προσωπικότητα, τις εμπειρίες και τις πεποιθήσεις του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τέτοιες μικρές διαφωνίες είναι συνηθισμένες μέσα σε μία οικογένεια. Οι γονείς δεν έχουν πάντα την ίδια άποψη για τα όρια, την πειθαρχία ή την ανεξαρτησία που πρέπει να δίνουν στα παιδιά τους. Άλλωστε, ο καθένας φέρνει στη γονεϊκότητα τη δική του προσωπικότητα, τις εμπειρίες και τις πεποιθήσεις του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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