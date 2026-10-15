Γονείς: Διαφωνείτε για το πώς θα μεγαλώσετε το παιδί; 5 tips για να βρείτε κοινή γραμμή
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Ανατροφή Γονείς Διαφωνίες Κινητό Παιδιά

Γονείς: Διαφωνείτε για το πώς θα μεγαλώσετε το παιδί; 5 tips για να βρείτε κοινή γραμμή

Άλλος βάζει τα όρια, άλλος είναι πιο ελαστικός. Ο Trevor Mazzucchelli, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Curtin, εξηγεί γιατί οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανατροφή των παιδιών δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα αλλά και πότε μπορεί να γίνουν

Γονείς: Διαφωνείτε για το πώς θα μεγαλώσετε το παιδί; 5 tips για να βρείτε κοινή γραμμή
Κλέλια Γιαρίμογλου
«Πρώτα τα μαθήματα και μετά το κινητό», λέει ο ένας. «Άφησέ το λίγο να χαλαρώσει και μετά θα διαβάσει», απαντά ο άλλος. Λίγο αργότερα, μία νέα διαφωνία: Μπορεί το παιδί να πάει μόνο του στο πάρκο ή χρειάζεται ακόμη επίβλεψη; Και όταν αρνείται να κλείσει την τηλεόραση, επιμένουμε στον κανόνα ή κάνουμε αυτή τη φορά τα στραβά μάτια;

Τέτοιες μικρές διαφωνίες είναι συνηθισμένες μέσα σε μία οικογένεια. Οι γονείς δεν έχουν πάντα την ίδια άποψη για τα όρια, την πειθαρχία ή την ανεξαρτησία που πρέπει να δίνουν στα παιδιά τους. Άλλωστε, ο καθένας φέρνει στη γονεϊκότητα τη δική του προσωπικότητα, τις εμπειρίες και τις πεποιθήσεις του.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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