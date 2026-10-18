Η διατροφή που διώχνει το λίπος από ήπαρ και κοιλιά – Και αδυνατίζει κατά 6 κιλά

Μια αποκλειστικά φυτική διατροφή χαμηλών λιπαρών συνοδεύτηκε από μείωση του λίπους στο ήπαρ, μείωση του σπλαχνικού λίπους και καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου - Τι έδειξε μελέτη σε ενήλικες με διαβήτη