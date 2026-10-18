Η διατροφή που διώχνει το λίπος από ήπαρ και κοιλιά – Και αδυνατίζει κατά 6 κιλά
Η διατροφή που διώχνει το λίπος από ήπαρ και κοιλιά – Και αδυνατίζει κατά 6 κιλά
Μια αποκλειστικά φυτική διατροφή χαμηλών λιπαρών συνοδεύτηκε από μείωση του λίπους στο ήπαρ, μείωση του σπλαχνικού λίπους και καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου - Τι έδειξε μελέτη σε ενήλικες με διαβήτη
Δεν ζύγιζαν τις μερίδες τους ούτε είχαν συγκεκριμένο ημερήσιο όριο θερμίδων. Ακολουθούσαν, όμως, σαφείς οδηγίες για το περιεχόμενο του πιάτου τους. Έπειτα από 16 εβδομάδες, ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 που υιοθέτησαν μια αποκλειστικά φυτική διατροφή χαμηλών λιπαρών είχαν χάσει κατά μέσο όρο 6 κιλά, ενώ το λίπος στο ήπαρ – και την κοιλιά – είχε μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο.
Οι αλλαγές συνοδεύτηκαν από καλύτερους δείκτες ρύθμισης της γλυκόζης, ανταπόκρισης στην ινσουλίνη και λειτουργίας των κυττάρων που την παράγουν. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο BMJ Open Diabetes Research & Care και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Γέιλ, όπως μεταδίδει το Medical Xpress.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι αλλαγές συνοδεύτηκαν από καλύτερους δείκτες ρύθμισης της γλυκόζης, ανταπόκρισης στην ινσουλίνη και λειτουργίας των κυττάρων που την παράγουν. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο BMJ Open Diabetes Research & Care και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές της Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Γέιλ, όπως μεταδίδει το Medical Xpress.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα