Με ρευματικά νοσήματα πάνω από 120 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη – Πόνος και κόπωση που δεν φαίνονται
Με ρευματικά νοσήματα πάνω από 120 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη – Πόνος και κόπωση που δεν φαίνονται
Περισσότεροι από 120 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν με κάποιο από τα περισσότερα από 200 ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ενώσεων Ρευματολογίας (EULAR)
Περισσότεροι από 120 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν με κάποιο από τα περισσότερα από 200 ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ενώσεων Ρευματολογίας (EULAR). Πρόκειται για παθήσεις που αφορούν άτομα όλων των ηλικιών και μπορούν να επηρεάσουν την κινητικότητα, την ανεξαρτησία και την καθημερινή ζωή.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας, η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) φέρνει στο προσκήνιο δύο διεθνή μηνύματα που εστιάζουν όχι μόνο στον έλεγχο της νόσου, αλλά και στο πώς ζει ο ίδιος ο ασθενής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας, η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) φέρνει στο προσκήνιο δύο διεθνή μηνύματα που εστιάζουν όχι μόνο στον έλεγχο της νόσου, αλλά και στο πώς ζει ο ίδιος ο ασθενής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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