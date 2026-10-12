Με ρευματικά νοσήματα πάνω από 120 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη – Πόνος και κόπωση που δεν φαίνονται

Περισσότεροι από 120 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν με κάποιο από τα περισσότερα από 200 ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Ενώσεων Ρευματολογίας (EULAR)