Η εταιρία βιοτεχνολογίας που στοχεύει σε θεραπευτικό εμβόλιο κατά της λευχαιμίας – Ο Έλληνας CEO μιλά στο ygeiamou

Από την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη και από την έρευνα στην ελπίδα για μια νέα θεραπευτική επιλογή απέναντι στον καρκίνο, η πορεία του Δρος Αγγελου Στεργίου, επικεφαλής της SELLAS, είναι μια ιστορία επιστημονικού ρίσκου, επιμονής και υψηλών προσδοκιών