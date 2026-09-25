Νιώθετε ότι ο χρόνος περνά σαν νεράκι; Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όσο μεγαλώνουμε

Τι έχει συμβεί και νιώθουμε ότι ο χρόνος κυλάει γρηγορότερα; Είναι σημάδι της ηλικίας ή πέφτουμε στη ρουτίνα; Νέα μελέτη στρέφει την προσοχή σε μια συγκεκριμένη λειτουργία της μνήμης