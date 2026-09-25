Νιώθετε ότι ο χρόνος περνά σαν νεράκι; Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όσο μεγαλώνουμε
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Νιώθετε ότι ο χρόνος περνά σαν νεράκι; Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όσο μεγαλώνουμε

Τι έχει συμβεί και νιώθουμε ότι ο χρόνος κυλάει γρηγορότερα; Είναι σημάδι της ηλικίας ή πέφτουμε στη ρουτίνα; Νέα μελέτη στρέφει την προσοχή σε μια συγκεκριμένη λειτουργία της μνήμης

Νιώθετε ότι ο χρόνος περνά σαν νεράκι; Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όσο μεγαλώνουμε
Μαρία Κοτοπούλη
Τα καλοκαίρια των παιδικών μας χρόνων έμοιαζαν ατελείωτα. Στην ενήλικη ζωή, αντίθετα, έχουμε συχνά την αίσθηση ότι τα Χριστούγεννα μόλις τελείωσαν και ξαφνικά το Πάσχα ήρθε νωρίτερα. Γιατί όσο μεγαλώνουμε ο χρόνος μοιάζει να περνάει σαν νεράκι; Είναι η ιδέα μας ή κάποια… θεωρία συνωμοσίας;

Μια νέα μελέτη επιχειρεί να δώσει απάντηση και τα ευρήματά της αμφισβητούν μία από τις πιο διαδεδομένες εξηγήσεις, ότι δηλαδή τα χρόνια φαίνονται μικρότερα επειδή η ενήλικη ζωή έχει περισσότερη ρουτίνα και λιγότερες καινούργιες εμπειρίες.

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Μαρία Κοτοπούλη
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