Φεύγουν τα σπυράκια με τα pimple patches; Τι λέει η επιστήμη
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Ακμή Δέρμα Επιδερμίδα Σπυράκια

Φεύγουν τα σπυράκια με τα pimple patches; Τι λέει η επιστήμη

Τα βλέπουμε παντού στα social media και υπόσχονται πιο επίπεδα και λιγότερο ερεθισμένα σπυράκια ακόμη και μέσα σε μία νύχτα. Τι κάνουν πραγματικά τα pimple patches και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να βοηθήσουν;

Φεύγουν τα σπυράκια με τα pimple patches; Τι λέει η επιστήμη
Βίκυ Βενιού
Από τα διάφανα αυτοκόλλητα, μέχρι τα πολύχρωμα αστεράκια και τις καρδιές, τα pimple patches έχουν εξελιχθεί σε μία από τις δημοφιλέστερες τάσεις περιποίησης του δέρματος. Τα social media είναι γεμάτα βίντεο όπου ένα επίθεμα αφαιρείται και από κάτω αποκαλύπτεται ένα πιο επίπεδο και λιγότερο ερεθισμένο σπυράκι. Πόσο αποτελεσματικά είναι, όμως, στην πραγματικότητα;

Η Lisa Byrom, αναπληρώτρια καθηγήτρια Δερματολογίας στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ διευκρινίζει στο The Conversation ότι ο τρόπος λειτουργίας τους έχει επιστημονική βάση. Ειδικά για την ακμή, ωστόσο, τα στοιχεία παραμένουν περιορισμένα.

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Βίκυ Βενιού
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