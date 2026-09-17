Φεύγουν τα σπυράκια με τα pimple patches; Τι λέει η επιστήμη

Τα βλέπουμε παντού στα social media και υπόσχονται πιο επίπεδα και λιγότερο ερεθισμένα σπυράκια ακόμη και μέσα σε μία νύχτα. Τι κάνουν πραγματικά τα pimple patches και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να βοηθήσουν;