Τα Σαββατοκύριακα τρώτε πιο συχνά βράδυ; Πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για την καρδιά
Τα Σαββατοκύριακα τρώτε πιο συχνά βράδυ; Πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για την καρδιά
Νέα γαλλική μελέτη συνδέει τις μεγάλες αποκλίσεις στο πρόγραμμα των γευμάτων με υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο στους άνδρες
Το Σαββατοκύριακο, το πρόγραμμα συνήθως χαλαρώνει. Το πρωινό μετατίθεται, το μεσημεριανό μοιάζει περισσότερο με απογευματινό και το βραδινό μπορεί να τραβήξει μέχρι αργά. Για τους περισσότερους, αυτή η αλλαγή φαίνεται ακίνδυνη – ίσως και απαραίτητη μετά από μια απαιτητική εβδομάδα.
Μια νέα γαλλική μελέτη, όμως, δείχνει ότι η αστάθεια στις ώρες των γευμάτων ενδέχεται να σχετίζεται με την καρδιαγγειακή υγεία, ιδίως στους άνδρες. Η ανάλυση δημοσιεύθηκε στο Communications Medicine και βασίστηκε σε δεδομένα 104.806 ενηλίκων, με μέση ηλικία τα 43 έτη, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για λίγο περισσότερο από οκτώ χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια νέα γαλλική μελέτη, όμως, δείχνει ότι η αστάθεια στις ώρες των γευμάτων ενδέχεται να σχετίζεται με την καρδιαγγειακή υγεία, ιδίως στους άνδρες. Η ανάλυση δημοσιεύθηκε στο Communications Medicine και βασίστηκε σε δεδομένα 104.806 ενηλίκων, με μέση ηλικία τα 43 έτη, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για λίγο περισσότερο από οκτώ χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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