Η «θεραπεία γέλιου» βοηθά πνεύμονες και αναπνοή – Τι κερδίζουν οι ασθενείς με ΧΑΠ

Μια μικρή κλινική μελέτη δείχνει ότι η συστηματική «θεραπεία γέλιου» μπορεί να μειώσει τη δύσπνοια σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια