Η «θεραπεία γέλιου» βοηθά πνεύμονες και αναπνοή – Τι κερδίζουν οι ασθενείς με ΧΑΠ
YGEIAMOU.GR
Αναπνοή Γέλιο Δύσπνοια ΧΑΠ Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Η «θεραπεία γέλιου» βοηθά πνεύμονες και αναπνοή – Τι κερδίζουν οι ασθενείς με ΧΑΠ

Μια μικρή κλινική μελέτη δείχνει ότι η συστηματική «θεραπεία γέλιου» μπορεί να μειώσει τη δύσπνοια σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Η «θεραπεία γέλιου» βοηθά πνεύμονες και αναπνοή – Τι κερδίζουν οι ασθενείς με ΧΑΠ
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ένα αστείο στην παρέα, μία σκηνή που μας παρασύρει, εκείνη η στιγμή που για λίγα δευτερόλεπτα δεν μπορούμε να σταματήσουμε να γελάμε. Το γέλιο είναι από τις πιο αυθόρμητες αντιδράσεις της καθημερινότητας. Τώρα, όμως, φαίνεται ότι μπορεί να έχει και μια πιο πρακτική πλευρά για ανθρώπους που ζουν με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (XΑΠ).

Νέα κλινική μελέτη που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της European Respiratory Society (ERS) στη Βαρκελώνη δείχνει ότι η λεγόμενη θεραπεία γέλιου μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με ΧΑΠ να αναπνέουν ευκολότερα και να βελτιώσουν τη γενική κατάσταση της υγείας τους. Μάλιστα, τα οφέλη της φάνηκαν συγκρίσιμα με εκείνα μιας καθιερωμένης τεχνικής αναπνοής με ελεγχόμενη εκπνοή μέσα από μισόκλειστα χείλη.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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