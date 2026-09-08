Άγχος: Πόσο αποτελεσματική είναι η CBD για τη διαχείρισή του; Τι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η επιστήμη
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Άγχος: Πόσο αποτελεσματική είναι η CBD για τη διαχείρισή του; Τι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η επιστήμη

Ορισμένες κλινικές μελέτες καταγράφουν μείωση των συμπτωμάτων, άλλες, ωστόσο, δεν βρίσκουν ουσιαστικό όφελος – Γιατί οι επιστήμονες θεωρούν ακόμη πρόωρο να μιλήσουν για θεραπεία

Άγχος: Πόσο αποτελεσματική είναι η CBD για τη διαχείρισή του; Τι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η επιστήμη
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η κανναβιδιόλη (CBD) βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος για μία σειρά παθήσεων, μεταξύ αυτών και οι αγχώδεις διαταραχές. Θα μπορούσε όμως πράγματι μία ουσία της κάνναβης να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του άγχους;

Τα μέχρι σήμερα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς όμως να δίνουν ακόμη μία ξεκάθαρη απάντηση. Ορισμένες νεότερες μελέτες καταγράφουν σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων. Άλλες, ωστόσο, δεν βρίσκουν ουσιαστικό όφελος, αφήνοντας ακόμη θολή την εικόνα για την πραγματική αποτελεσματικότητα της CBD.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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