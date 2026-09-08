Λιγότερος πόνος και ταχύτερη ανάρρωση με τη ρομποτική θωρακοχειρουργική

Για τα οφέλη της ρομποτικής θωρακοχειρουργικής για τους ασθενείς, αλλά και τα πλεονεκτήματα της μεθόδου για τους χειρουργούς μιλάει στο ygeiamou ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Β' Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Ρομποτικής & Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν