Λιγότερος πόνος και ταχύτερη ανάρρωση με τη ρομποτική θωρακοχειρουργική
Λιγότερος πόνος και ταχύτερη ανάρρωση με τη ρομποτική θωρακοχειρουργική
Για τα οφέλη της ρομποτικής θωρακοχειρουργικής για τους ασθενείς, αλλά και τα πλεονεκτήματα της μεθόδου για τους χειρουργούς μιλάει στο ygeiamou ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Β' Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Ρομποτικής & Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν
Για την αξία και τα οφέλη της ρομποτικής θωρακοχειρουργικής για τον ασθενή, αλλά και για τον χειρουργό μιλάει στο ygeiamou.gr ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Β’ Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Ρομποτικής & Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.
«Η ρομποτική θωρακοχειρουργική είναι μια εξελιγμένη, ελάχιστα επεμβατική τεχνική που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα DaVinci για τη θεραπεία παθήσεων του θώρακα. Εφαρμόζεται σε κάθε επέμβαση στον θώρακα, ειδικά στις πολύπλοκες. Οι κυριότερες παθήσεις που αντιμετωπίζονται με ρομποτική θωρακοχειρουργική είναι οι κακοήθειες του πνεύμονα, καρκίνος ή καλοήθεις παθήσεις του οισοφάγου και καλοήθεις ή κακοήθεις παθήσεις του μεσοθωρακίου» εξηγεί ο διακεκριμένος θωρακοχειρουργός.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
«Η ρομποτική θωρακοχειρουργική είναι μια εξελιγμένη, ελάχιστα επεμβατική τεχνική που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα DaVinci για τη θεραπεία παθήσεων του θώρακα. Εφαρμόζεται σε κάθε επέμβαση στον θώρακα, ειδικά στις πολύπλοκες. Οι κυριότερες παθήσεις που αντιμετωπίζονται με ρομποτική θωρακοχειρουργική είναι οι κακοήθειες του πνεύμονα, καρκίνος ή καλοήθεις παθήσεις του οισοφάγου και καλοήθεις ή κακοήθεις παθήσεις του μεσοθωρακίου» εξηγεί ο διακεκριμένος θωρακοχειρουργός.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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