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Γρίπη και κορωνοϊός: 33 εισαγωγές σε νοσοκομεία σε μία εβδομάδα – Τι δείχνει η έκθεση του ΕΟΔΥ
YGEIAMOU.GR
COVID-19 Γρίπη Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

Γρίπη και κορωνοϊός: 33 εισαγωγές σε νοσοκομεία σε μία εβδομάδα – Τι δείχνει η έκθεση του ΕΟΔΥ

Συνολικά 33 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα – Ποια είναι η εικόνα για τα σοβαρά περιστατικά από την αρχή της περιόδου επιτήρησης

Γρίπη και κορωνοϊός: 33 εισαγωγές σε νοσοκομεία σε μία εβδομάδα – Τι δείχνει η έκθεση του ΕΟΔΥ
ygeiamou.gr team
Πτωτική τάση παρουσιάζουν από την αρχή του έτους οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω γρίπης και COVID-19, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την εβδομάδα 24 έως 30 Αυγούστου 2026.

Συνολικά, μέσα σε επτά ημέρες καταγράφηκαν 33 νέες εισαγωγές, 17 λόγω COVID-19 και 16 λόγω γρίπης.

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ygeiamou.gr team
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