Γρίπη και κορωνοϊός: 33 εισαγωγές σε νοσοκομεία σε μία εβδομάδα – Τι δείχνει η έκθεση του ΕΟΔΥ

Συνολικά 33 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα – Ποια είναι η εικόνα για τα σοβαρά περιστατικά από την αρχή της περιόδου επιτήρησης