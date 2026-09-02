Ζημιά στο αυτοκίνητο μέσα στο πλοίο – Πότε πληρώνει η ασφάλεια και τι πρέπει να κάνετε

Τι ισχύει αν το όχημα χτυπηθεί κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση ή μέσα στο γκαράζ του πλοίου, ποια στοιχεία πρέπει να συγκεντρώσετε και πότε απαιτείται πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη