Ζημιά στο αυτοκίνητο μέσα στο πλοίο – Πότε πληρώνει η ασφάλεια και τι πρέπει να κάνετε
Ζημιά στο αυτοκίνητο μέσα στο πλοίο – Πότε πληρώνει η ασφάλεια και τι πρέπει να κάνετε
Τι ισχύει αν το όχημα χτυπηθεί κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση ή μέσα στο γκαράζ του πλοίου, ποια στοιχεία πρέπει να συγκεντρώσετε και πότε απαιτείται πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη
Είναι πολλοί από τους εκδρομείς του καλοκαιριού που επιλέγουν να πάρουν και το αυτοκίνητο ή την μηχανή τους στις διακοπές που κάνουν σε νησιά καθώς οι εκεί μετακινήσεις, ιδιαίτερα εάν το νησί είναι μεγάλο, χρειάζονται όχημα.
Για τον λόγο αυτό και τα πλοία συνήθως είναι γεμάτα από οχήματα και ο συνωστισμός είναι μεγάλος. Αναμενόμενο να συμβεί και κάποια πρόσκρουση μεταξύ των οχημάτων, οπότε να υπάρξουν ζημιές υλικές και όχι σωματικές βλάβες όπως συμβαίνει στους δρόμους όπου οι ταχύτητες είναι μεγάλες. Τι γίνεται τότε; Πώς λειτουργεί η ασφάλιση οχήματος εντός του πλοίου;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για τον λόγο αυτό και τα πλοία συνήθως είναι γεμάτα από οχήματα και ο συνωστισμός είναι μεγάλος. Αναμενόμενο να συμβεί και κάποια πρόσκρουση μεταξύ των οχημάτων, οπότε να υπάρξουν ζημιές υλικές και όχι σωματικές βλάβες όπως συμβαίνει στους δρόμους όπου οι ταχύτητες είναι μεγάλες. Τι γίνεται τότε; Πώς λειτουργεί η ασφάλιση οχήματος εντός του πλοίου;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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