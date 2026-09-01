Το «πράσινο φάρμακο»: 10% λιγότερα αντικαταθλιπτικά για όσους ζουν κοντά σε άλση
Το «πράσινο φάρμακο»: 10% λιγότερα αντικαταθλιπτικά για όσους ζουν κοντά σε άλση
Μια μεγάλη σκωτσέζικη μελέτη σε περισσότερους από 129.000 ανθρώπους δείχνει ότι η εύκολη πρόσβαση σε καλά συντηρημένους δασικούς χώρους μπορεί να συνδέεται με μικρότερη λήψη αντικαταθλιπτικών και αγχολυτικών φαρμάκων
Ένα μονοπάτι που καθαρίστηκε, μία καλύτερη σήμανση, ένας δασικός χώρος που έγινε πιο ασφαλής και φιλόξενος. Παρεμβάσεις που μοιάζουν μικρές μπορούν, τελικά, να έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση από αυτή που φαίνεται με την πρώτη ματιά.
Νέα έρευνα από τα Πανεπιστήμια του Εδιμβούργου και της Γλασκώβης συνδέει τη βελτίωση των αστικών δασικών εκτάσεων με χαμηλότερη λήψη φαρμάκων για την κατάθλιψη και το άγχος, ιδιαίτερα σε κοινωνικά και οικονομικά πιο ευάλωτες περιοχές.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Planetary Health, παρακολούθησε 129.335 ενήλικες για πέντε χρόνια, συνδυάζοντας δεδομένα απογραφής, τόπου κατοικίας και συνταγογράφησης από το δημόσιο σύστημα υγείας της Σκωτίας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αναλύσεις που έχουν εξετάσει με τόσο συστηματικό τρόπο εάν η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να αποτυπωθεί ακόμη και στη χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα έρευνα από τα Πανεπιστήμια του Εδιμβούργου και της Γλασκώβης συνδέει τη βελτίωση των αστικών δασικών εκτάσεων με χαμηλότερη λήψη φαρμάκων για την κατάθλιψη και το άγχος, ιδιαίτερα σε κοινωνικά και οικονομικά πιο ευάλωτες περιοχές.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Planetary Health, παρακολούθησε 129.335 ενήλικες για πέντε χρόνια, συνδυάζοντας δεδομένα απογραφής, τόπου κατοικίας και συνταγογράφησης από το δημόσιο σύστημα υγείας της Σκωτίας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αναλύσεις που έχουν εξετάσει με τόσο συστηματικό τρόπο εάν η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να αποτυπωθεί ακόμη και στη χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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