Το «πράσινο φάρμακο»: 10% λιγότερα αντικαταθλιπτικά για όσους ζουν κοντά σε άλση

Μια μεγάλη σκωτσέζικη μελέτη σε περισσότερους από 129.000 ανθρώπους δείχνει ότι η εύκολη πρόσβαση σε καλά συντηρημένους δασικούς χώρους μπορεί να συνδέεται με μικρότερη λήψη αντικαταθλιπτικών και αγχολυτικών φαρμάκων