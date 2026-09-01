Η Σταυρούλα Πάσχου εξελέγη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στο ΕΚΠΑ
Η Σταυρούλα Πάσχου εξελέγη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στο ΕΚΠΑ
Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Harvard μέχρι τη Θεραπευτική Κλινική του ΕΚΠΑ: Η ακαδημαϊκή και επιστημονική διαδρομή της Λίνας Πάσχου
Η Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου εξελέγη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), συνεχίζοντας την ακαδημαϊκή και κλινική της πορεία στον χώρο της Ενδοκρινολογίας.
Η κα Πάσχου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας του ΕΚΠΑ από το 2020 και ασκεί το κλινικό και ακαδημαϊκό της έργο στη Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστημίου, στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Παράλληλα, είναι υπεύθυνη του Διαβητολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» και της Ενδοκρινολογικής Μονάδας της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ. Διατηρεί επίσης συνεργασία με το Imperial Centre for Endocrinology του Imperial College London, ενώ, εκτός από την Ενδοκρινολογία, κατέχει και τίτλο ειδικότητας στην Εσωτερική Παθολογία.
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Η κα Πάσχου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας του ΕΚΠΑ από το 2020 και ασκεί το κλινικό και ακαδημαϊκό της έργο στη Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστημίου, στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Παράλληλα, είναι υπεύθυνη του Διαβητολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» και της Ενδοκρινολογικής Μονάδας της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ. Διατηρεί επίσης συνεργασία με το Imperial Centre for Endocrinology του Imperial College London, ενώ, εκτός από την Ενδοκρινολογία, κατέχει και τίτλο ειδικότητας στην Εσωτερική Παθολογία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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