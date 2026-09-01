Social media: Όσο περισσότερο scroll, τόσο περισσότερο κέρδος για τις πλατφόρμες – Το τίμημα για τα παιδιά

Δεν μπορείς να αναθέτεις την προστασία του παιδιού στον ίδιο αλγόριθμο που κερδίζει όσο περισσότερο χρόνο περνά το παιδί μέσα σε αυτόν