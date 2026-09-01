Social media: Όσο περισσότερο scroll, τόσο περισσότερο κέρδος για τις πλατφόρμες – Το τίμημα για τα παιδιά
Social media: Όσο περισσότερο scroll, τόσο περισσότερο κέρδος για τις πλατφόρμες – Το τίμημα για τα παιδιά
Δεν μπορείς να αναθέτεις την προστασία του παιδιού στον ίδιο αλγόριθμο που κερδίζει όσο περισσότερο χρόνο περνά το παιδί μέσα σε αυτόν
*Γράφει ο κ. Γιώργος Κορμάς, Ιατρός, Υπεύθυνος Γραμμής Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
Στην Καλιφόρνια ξεκίνησε αλλά διακόπηκε η δίκη της Meta ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούσαν τη μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες της εθιστικές για τους ανηλίκους. Οι πολιτείες διεκδικούσαν δυνητικά τεράστιες αποζημιώσεις, αλλά η υπόθεση έκλεισε με συμβιβασμό ύψους έως 16,68 δισ. δολαρίων.
Το κύριο κατηγορητήριο ήταν ότι:
1. Είναι σχεδιασμένες ώστε να κρατούν την προσοχή των εφήβων.
2. Παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τους κινδύνους από τη χρήση τους.
3. Συνέλεξε δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων, κατά παράβαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας.
Πριν από τη συγκεκριμένη δίκη είχαν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις κατά της Meta, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην εθιστική σχεδίαση του Facebook και του Instagram και στις επιπτώσεις της στους ανηλίκους. Στο Νέο Μεξικό, η Meta καταδικάστηκε να καταβάλει 942 εκατ. δολάρια, μετά από δικαστική μάχη με την Πολιτεία του Νέου Μεξικού για την έκθεση παιδιών σε κινδύνους και την ανεπαρκή προστασία τους. Στην Καλιφόρνια, κρίθηκε υπεύθυνη για αμέλεια στον σχεδιασμό του Instagram και η Meta υποχρεώθηκε να καταβάλει 4,2 εκατ. δολάρια, για υπόθεση που συνδέθηκε με εθιστική χρήση και ψυχική βλάβη νεαρής χρήστριας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στην Καλιφόρνια ξεκίνησε αλλά διακόπηκε η δίκη της Meta ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούσαν τη μητρική εταιρεία των Facebook και Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες της εθιστικές για τους ανηλίκους. Οι πολιτείες διεκδικούσαν δυνητικά τεράστιες αποζημιώσεις, αλλά η υπόθεση έκλεισε με συμβιβασμό ύψους έως 16,68 δισ. δολαρίων.
Το κύριο κατηγορητήριο ήταν ότι:
1. Είναι σχεδιασμένες ώστε να κρατούν την προσοχή των εφήβων.
2. Παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τους κινδύνους από τη χρήση τους.
3. Συνέλεξε δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων, κατά παράβαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας.
Πριν από τη συγκεκριμένη δίκη είχαν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις κατά της Meta, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην εθιστική σχεδίαση του Facebook και του Instagram και στις επιπτώσεις της στους ανηλίκους. Στο Νέο Μεξικό, η Meta καταδικάστηκε να καταβάλει 942 εκατ. δολάρια, μετά από δικαστική μάχη με την Πολιτεία του Νέου Μεξικού για την έκθεση παιδιών σε κινδύνους και την ανεπαρκή προστασία τους. Στην Καλιφόρνια, κρίθηκε υπεύθυνη για αμέλεια στον σχεδιασμό του Instagram και η Meta υποχρεώθηκε να καταβάλει 4,2 εκατ. δολάρια, για υπόθεση που συνδέθηκε με εθιστική χρήση και ψυχική βλάβη νεαρής χρήστριας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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