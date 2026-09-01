Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα η 2η πιο επιβαρυμένη χώρα στην ΕΕ σύμφωνα με το ECDC
Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα η 2η πιο επιβαρυμένη χώρα στην ΕΕ σύμφωνα με το ECDC
Η Ελλάδα βρίσκεται πίσω μόνο από την Ιταλία, στην οποία σημειώθηκε και θανατηφόρο περιστατικό διφθερίτιδας - Η Γερμανία η μόνη χώρα με περιστατικά πολυομυελίτιδας
Ο ιός του Δυτικού Νείλου παραμένει ένα από τα βασικά σημεία ανησυχίας της επικαιρότητας, καθώς η περίοδος μετάδοσης μέσω κουνουπιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), από την αρχή της φετινής περιόδου μετάδοσης και έως τις 26 Αυγούστου είχαν εντοπιστεί 124 περιοχές επηρεαζόμενες από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε 15 χώρες της Ευρώπης.
Η Ιταλία καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό, με 55 περιοχές, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί με 17. Στη συνέχεια βρίσκονται η Ρουμανία (15), η Γαλλία (13), η Σερβία (6), η Ισπανία (4), η Βόρεια Μακεδονία (3), η Κροατία και η Γερμανία με 2 η καθεμία. Από μία αναφέρουν η Αλβανία, η Αυστρία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, το Κόσοβο και η Ολλανδία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), από την αρχή της φετινής περιόδου μετάδοσης και έως τις 26 Αυγούστου είχαν εντοπιστεί 124 περιοχές επηρεαζόμενες από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε 15 χώρες της Ευρώπης.
Η Ιταλία καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό, με 55 περιοχές, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί με 17. Στη συνέχεια βρίσκονται η Ρουμανία (15), η Γαλλία (13), η Σερβία (6), η Ισπανία (4), η Βόρεια Μακεδονία (3), η Κροατία και η Γερμανία με 2 η καθεμία. Από μία αναφέρουν η Αλβανία, η Αυστρία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, το Κόσοβο και η Ολλανδία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα