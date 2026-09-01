Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα η 2η πιο επιβαρυμένη χώρα στην ΕΕ σύμφωνα με το ECDC

Η Ελλάδα βρίσκεται πίσω μόνο από την Ιταλία, στην οποία σημειώθηκε και θανατηφόρο περιστατικό διφθερίτιδας - Η Γερμανία η μόνη χώρα με περιστατικά πολυομυελίτιδας