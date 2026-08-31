Η Πάρις Τζάκσον αποκάλυψε πως έκανε ηλεκτροσπασμοθεραπείες για σοβαρή κατάθλιψη: Γιατί η μέθοδος διχάζει – Δείτε βίντεο

Η 28χρονη κόρη του Μάικλ Τζάκσον αποκάλυψε ότι έκανε εννέα συνεδρίες μέσα σε τρεις εβδομάδες – Τι γνωρίζουμε για την αποτελεσματικότητα της ECT και γιατί οι πιθανές επιπτώσεις στη μνήμη βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης