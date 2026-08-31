Η Πάρις Τζάκσον αποκάλυψε πως έκανε ηλεκτροσπασμοθεραπείες για σοβαρή κατάθλιψη: Γιατί η μέθοδος διχάζει – Δείτε βίντεο
YGEIAMOU.GR
Κατάθλιψη Διπολική διαταραχή

Η Πάρις Τζάκσον αποκάλυψε πως έκανε ηλεκτροσπασμοθεραπείες για σοβαρή κατάθλιψη: Γιατί η μέθοδος διχάζει – Δείτε βίντεο

Η 28χρονη κόρη του Μάικλ Τζάκσον αποκάλυψε ότι έκανε εννέα συνεδρίες μέσα σε τρεις εβδομάδες – Τι γνωρίζουμε για την αποτελεσματικότητα της ECT και γιατί οι πιθανές επιπτώσεις στη μνήμη βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης

Η Πάρις Τζάκσον αποκάλυψε πως έκανε ηλεκτροσπασμοθεραπείες για σοβαρή κατάθλιψη: Γιατί η μέθοδος διχάζει – Δείτε βίντεο
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ήταν πριν από λίγες ημέρες όταν η Πάρις Τζάκσον (Paris Jackson) προχώρησε σε μία ιδιαίτερα προσωπική αποκάλυψη για τη μάχη της με τη σοβαρή κατάθλιψη.

Μιλώντας στις 17 Αυγούστου στο podcast On Purpose with Jay Shetty, η 28χρονη κόρη του Μάικλ Τζάκσον αποκάλυψε ότι είχε υποβληθεί σε εννέα συνεδρίες ηλεκτροσπασμοθεραπείας (ECT) μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες. Είχε φτάσει, όπως περιέγραψε, σε μία εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την ψυχική της υγεία, έχοντας προηγουμένως δοκιμάσει πολλές διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Η θεραπεία, όπως είπε, είχε αποτέλεσμα. «Λειτουργούσε» για εκείνη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες, όμως, ήταν πολλές και έντονες. Η Τζάκσον περιέγραψε έντονο πόνο μετά τις πρώτες συνεδρίες αλλά και κενά μνήμης: Φίλοι την είχαν επισκεφθεί και η ίδια δεν θυμόταν ούτε την επίσκεψη ούτε τις συζητήσεις τους.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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