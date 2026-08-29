Ιός του Δυτικού Νείλου: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο – Πώς θα προστατευθούμε
Ιός του Δυτικού Νείλου: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο – Πώς θα προστατευθούμε
Από τα συμπτώματα και τις ομάδες υψηλού κινδύνου έως τα μέτρα κατά των κουνουπιών, ο κ. Χαράλαμπος Γώγος, Καθηγητής Λοιμωξιολογίας και Διευθυντής της Παθολογικής - Λοιμωξιολογικής Κλινικής Metropolitan General εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου
Ο ιός του Δυτικού Νείλου (West Nile virus, WNV) είναι ένας RNA ιός της οικογένειας Flaviviridae και ανήκει στην ίδια ευρύτερη αντιγονική ομάδα με τον ιό της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδος. Προκαλεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια στην Αμερική, Αυσταραλία, Αφρική, Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου, με σημαντικότερους διαβιβαστές τα συνήθη κουνούπια του γένους Culex. Η φυσική δεξαμενή είναι τα πτηνά, ενώ τα κουνούπια μολύνονται τσιμπώντας τα πτηνά και ο άνθρωπος θεωρείται τυχαίος και «αδιέξοδος» ξενιστής.
Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου απασχολεί τη Δημόσια Υγεία γιατί παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, λόγω της μεγαλύτερης κυκλοφορίας του ιού, άρα και της εμφάνισης κρουσμάτων από το καλοκαίρι έως τις αρχές του φθινοπώρου, ενώ ο έλεγχός της χρειάζεται σημαντικά μέτρα επιτήρησης και πρόληψης από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου απασχολεί τη Δημόσια Υγεία γιατί παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, λόγω της μεγαλύτερης κυκλοφορίας του ιού, άρα και της εμφάνισης κρουσμάτων από το καλοκαίρι έως τις αρχές του φθινοπώρου, ενώ ο έλεγχός της χρειάζεται σημαντικά μέτρα επιτήρησης και πρόληψης από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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