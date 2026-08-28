Το όραμα του Χανς Κλούγκε για τη νέα εποχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Το όραμα του Χανς Κλούγκε για τη νέα εποχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Ο Δρ. Χανς Κλούγκε είναι υποψήφιος για τη θέση του νέου Διευθυντή του ΠΟΥ. Το όραμά του βασίζεται σε τέσσερις άξονες: Υγειονομική ασφάλεια, πρόληψη, αντιμετώπιση σύγχρονων ασθενειών και καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
Υποψήφιος για το «τιμόνι» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) είναι ο επικεφαλής του ΠΟΥ Ευρώπης, Δρ. Χανς Κλούγκε. Η εκλογή του νέου Διευθυντή αναμένεται τον Μάιο του 2027, ωστόσο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων.
Ο κ. Κλούγκε ανακοίνωσε πως βρίσκεται πλέον σε ειδική άδεια από τη θέση του ως Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες του ΠΟΥ. Παράλληλα, εξέδωσε το μανιφέστο του για το όραμά του και τις προτεραιότητες που θέτει σε σχέση με την παγκόσμια υγεία.
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Ο κ. Κλούγκε ανακοίνωσε πως βρίσκεται πλέον σε ειδική άδεια από τη θέση του ως Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες του ΠΟΥ. Παράλληλα, εξέδωσε το μανιφέστο του για το όραμά του και τις προτεραιότητες που θέτει σε σχέση με την παγκόσμια υγεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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