Το όραμα του Χανς Κλούγκε για τη νέα εποχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Ο Δρ. Χανς Κλούγκε είναι υποψήφιος για τη θέση του νέου Διευθυντή του ΠΟΥ. Το όραμά του βασίζεται σε τέσσερις άξονες: Υγειονομική ασφάλεια, πρόληψη, αντιμετώπιση σύγχρονων ασθενειών και καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας