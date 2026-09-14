Γονείς: 3 καθημερινές συμπεριφορές που πληγώνουν την αυτοεκτίμηση του παιδιού
Γονείς: 3 καθημερινές συμπεριφορές που πληγώνουν την αυτοεκτίμηση του παιδιού
Ένας ψυχολόγος αναλύει τις φαινομενικά αθώες αντιδράσεις των γονιών που μπορεί να κάνουν ένα παιδί να αμφιβάλλει για τον εαυτό του και να βλάψουν υπογείως την αυτοπεποίθησή του
Κάθε γονιός θέλει τα παιδιά του να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, συναισθηματική ασφάλεια και πίστη στις ικανότητές τους. Ωστόσο, στην καθημερινότητα, ακόμη και συμπεριφορές που ξεκινούν από καλή πρόθεση μπορεί να στέλνουν ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα στο παιδί.
Ο ψυχολόγος Jeffrey Bernstein, Ph.D., επισημαίνει σε άρθρο του στο Psychology Today ότι ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς σχολιάζουν τις προσπάθειες, τις επιδόσεις και τα συναισθήματα των παιδιών τους μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την εικόνα που εκείνα σχηματίζουν για τον εαυτό τους. Τρεις είναι οι πιο συνηθισμένες αντιδράσεις των γονιών, που αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τον ίδιο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο ψυχολόγος Jeffrey Bernstein, Ph.D., επισημαίνει σε άρθρο του στο Psychology Today ότι ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς σχολιάζουν τις προσπάθειες, τις επιδόσεις και τα συναισθήματα των παιδιών τους μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την εικόνα που εκείνα σχηματίζουν για τον εαυτό τους. Τρεις είναι οι πιο συνηθισμένες αντιδράσεις των γονιών, που αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τον ίδιο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα