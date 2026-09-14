Γονείς: 3 καθημερινές συμπεριφορές που πληγώνουν την αυτοεκτίμηση του παιδιού

Ένας ψυχολόγος αναλύει τις φαινομενικά αθώες αντιδράσεις των γονιών που μπορεί να κάνουν ένα παιδί να αμφιβάλλει για τον εαυτό του και να βλάψουν υπογείως την αυτοπεποίθησή του