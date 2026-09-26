Κηφισός: Το ποτάμι που έγινε «οχετός» – «Αναπνέουμε τα απόβλητα», προειδοποιούν οι πολίτες
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Κηφισός Ποτάμι Απόβλητα

Κηφισός: Το ποτάμι που έγινε «οχετός» – «Αναπνέουμε τα απόβλητα», προειδοποιούν οι πολίτες

Βιομηχανικά απόβλητα, νεκρά ψάρια και επιβαρυμένα νερά στον Κηφισό - «Κακή» η ποιότητα του νερού δείχνουν τα στοιχεία του ΕΛΚΕΘΕ

Κηφισός: Το ποτάμι που έγινε «οχετός» – «Αναπνέουμε τα απόβλητα», προειδοποιούν οι πολίτες
ygeiamou.gr team


Μια πραγματικότητα που επί χρόνια, ή και δεκαετίες, παραμένει κρυμμένη κάτω από το «χαλί», ανέδειξε η πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση στο Αιγάλεω, που οδήγησε στη σύλληψη οδηγού βυτιοφόρου την ώρα που διοχέτευε βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο συνδεδεμένο με τον Κηφισό.

Πρόκειται για τη συστηματική μετατροπή του μεγαλύτερου ποταμού της Αττικής σε έναν ανεξέλεγκτο υποδοχέα επικίνδυνων ουσιών και φερτών υλικών, με συνέπεια ο Κηφισός να είναι πλέον ένα σκοτεινό, καφέ ποτάμι. Ωστόσο, ο κίνδυνος δεν εξαντλείται στην οπτική υποβάθμιση ή στην εκβολή των αποβλήτων στον Σαρωνικό.

«Τα ψάρια πεθαίνουν γιατί το οξυγόνο έφτασε στο μηδέν»

Η Χρυσάνθη Γεωργίου είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων «Ροή». Μιλώντας στο Orange Press Agency περιγράφει αρχικά την εφιαλτική εικόνα που καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο από τον Κηφισό, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

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