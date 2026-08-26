Τι προσφέρει ο HPV εμβολιασμός των εφήβων 9-14 ετών – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Τι προσφέρει ο HPV εμβολιασμός των εφήβων 9-14 ετών – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Το εμβόλιο για τον HPV μπορεί να προλάβει έως και το 90% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας – Οι μικρότερες ηλικίες εμφανίζουν ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση και η προστασία είναι πολύ μεγαλύτερη πριν από την έκθεση στον ιό
Όσο νωρίτερα γίνεται το εμβόλιο κατά του HPV, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η προστασία που προσφέρει απέναντι σε καρκίνους που προκαλεί ο ιός. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα των επιστημονικών δεδομένων για τον εμβολιασμό κατά του HPV, τα οποία δείχνουν γιατί η προστασία πρέπει να ξεκινά ήδη από την εφηβεία και πριν από την πιθανή έκθεση στον ιό.
Τα στοιχεία συγκεντρώνει σε πρόσφατη ανάλυσή της η Gavi, η διεθνής συμμαχία για την προώθηση του εμβολιασμού, παρουσιάζοντας όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εμβολίου.
Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) μεταδίδεται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής και είναι εξαιρετικά συχνός. Η έκθεση στον ιό αυξάνεται σημαντικά στα πρώτα χρόνια μετά την έναρξη της σεξουαλικής ζωής. Το εμβόλιο, όμως, έχει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν χορηγείται πριν το άτομο έρθει σε επαφή με τον HPV.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα στοιχεία συγκεντρώνει σε πρόσφατη ανάλυσή της η Gavi, η διεθνής συμμαχία για την προώθηση του εμβολιασμού, παρουσιάζοντας όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εμβολίου.
Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) μεταδίδεται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής και είναι εξαιρετικά συχνός. Η έκθεση στον ιό αυξάνεται σημαντικά στα πρώτα χρόνια μετά την έναρξη της σεξουαλικής ζωής. Το εμβόλιο, όμως, έχει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν χορηγείται πριν το άτομο έρθει σε επαφή με τον HPV.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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