Τι προσφέρει ο HPV εμβολιασμός των εφήβων 9-14 ετών – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Το εμβόλιο για τον HPV μπορεί να προλάβει έως και το 90% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας – Οι μικρότερες ηλικίες εμφανίζουν ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση και η προστασία είναι πολύ μεγαλύτερη πριν από την έκθεση στον ιό