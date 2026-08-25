117 ετών έγινε η Έθελ, η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο – Οι 3 συμβουλές της για μακροζωία
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Μακροζωία Γήρανση

117 ετών έγινε η Έθελ, η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο – Οι 3 συμβουλές της για μακροζωία

Η Έθελ Κάτερχαμ έζησε δύο Παγκόσμιους Πολέμους, έξι διαδοχές στη βασιλεία και ξεπέρασε την Covid-19 στα 110 της. Σήμερα, στα 117, μοιράζεται τη δική της φιλοσοφία ζωής

117 ετών έγινε η Έθελ, η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο – Οι 3 συμβουλές της για μακροζωία
Βίκυ Βενιού
Η Έθελ Κάτερχαμ γιόρτασε πρόσφατα τα 117α γενέθλιά της και έγινε ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο. Η γενέθλια ημέρα της γέμισε από φίλους και συγγενείς που την επισκέφθηκαν στο γηροκομείο Hallmark Lakeview Care Home όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια. «Σας ευχαριστώ για όλες τις ευγενικές ευχές για τα γενέθλιά μου. Ακόμη και στα 117 μου, έζησα πολλές πρωτιές φέτος, από το να χαϊδέψω ένα λάμα μέχρι να κρατήσω το χέρι του Βασιλιά», δήλωσε, χαριτολογώντας, η ίδια, όπως αναφέρει το Euronews.

Μια αξέχαστη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο

Ανάμεσα στα σημαντικότερα γεγονότα του 116ου έτους ζωής της ήταν η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, η Κάτερχαμ θυμήθηκε ότι είχε παρακολουθήσει την τελετή αναγόρευσής του σε Πρίγκιπα της Ουαλίας το 1969, όταν ήταν μόλις 21 ετών.

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Βίκυ Βενιού
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