Νύχια: Πόσο ασφαλές είναι το τζελ μανικιούρ; Τι λένε οι ειδικοί
Νύχια: Πόσο ασφαλές είναι το τζελ μανικιούρ; Τι λένε οι ειδικοί
Οι νέοι περιορισμοί για το TPO επαναφέρουν τη συζήτηση για τα χημικά στα βερνίκια, την ακτινοβολία UVA και τις αλλεργικές αντιδράσεις
Το μανικιούρ με τζελ έχει γίνει για πολλούς μια μικρή, πρακτική πολυτέλεια: γυαλιστερό αποτέλεσμα, μεγαλύτερη διάρκεια, λιγότερα σπασίματα και η αίσθηση ότι, ακόμη κι αν η καθημερινότητα είναι χαοτική, τουλάχιστον τα νύχια παραμένουν άψογα.
Πίσω όμως από το ανθεκτικό φινίρισμα, οι επιστήμονες εξετάζουν εδώ και χρόνια ορισμένα συστατικά των προϊόντων τζελ, αλλά και τις λάμπες UV ή LED που χρησιμοποιούνται για τον πολυμερισμό τους. Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τον Independent, το ενδιαφέρον έχει στραφεί κυρίως σε μία ουσία: το τριμεθυλοβενζοϋλο διφαινυλοφωσφίνη οξείδιο (TPO).
Απορροφά το φως από τη λάμπα νυχιών και ενεργοποιεί τη χημική αντίδραση που κάνει το τζελ να σκληραίνει πάνω στο νύχι. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία, το αποτέλεσμα διαρκεί περισσότερο και παραμένει πιο γυαλιστερό από ένα συμβατικό βερνίκι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πίσω όμως από το ανθεκτικό φινίρισμα, οι επιστήμονες εξετάζουν εδώ και χρόνια ορισμένα συστατικά των προϊόντων τζελ, αλλά και τις λάμπες UV ή LED που χρησιμοποιούνται για τον πολυμερισμό τους. Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τον Independent, το ενδιαφέρον έχει στραφεί κυρίως σε μία ουσία: το τριμεθυλοβενζοϋλο διφαινυλοφωσφίνη οξείδιο (TPO).
Απορροφά το φως από τη λάμπα νυχιών και ενεργοποιεί τη χημική αντίδραση που κάνει το τζελ να σκληραίνει πάνω στο νύχι. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία, το αποτέλεσμα διαρκεί περισσότερο και παραμένει πιο γυαλιστερό από ένα συμβατικό βερνίκι.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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