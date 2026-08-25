Νύχια: Πόσο ασφαλές είναι το τζελ μανικιούρ; Τι λένε οι ειδικοί

Οι νέοι περιορισμοί για το TPO επαναφέρουν τη συζήτηση για τα χημικά στα βερνίκια, την ακτινοβολία UVA και τις αλλεργικές αντιδράσεις