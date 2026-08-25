Νύχια: Πόσο ασφαλές είναι το τζελ μανικιούρ; Τι λένε οι ειδικοί
YGEIAMOU.GR
Νύχια μανικιούρ

Νύχια: Πόσο ασφαλές είναι το τζελ μανικιούρ; Τι λένε οι ειδικοί

Οι νέοι περιορισμοί για το TPO επαναφέρουν τη συζήτηση για τα χημικά στα βερνίκια, την ακτινοβολία UVA και τις αλλεργικές αντιδράσεις

Νύχια: Πόσο ασφαλές είναι το τζελ μανικιούρ; Τι λένε οι ειδικοί
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Το μανικιούρ με τζελ έχει γίνει για πολλούς μια μικρή, πρακτική πολυτέλεια: γυαλιστερό αποτέλεσμα, μεγαλύτερη διάρκεια, λιγότερα σπασίματα και η αίσθηση ότι, ακόμη κι αν η καθημερινότητα είναι χαοτική, τουλάχιστον τα νύχια παραμένουν άψογα.

Πίσω όμως από το ανθεκτικό φινίρισμα, οι επιστήμονες εξετάζουν εδώ και χρόνια ορισμένα συστατικά των προϊόντων τζελ, αλλά και τις λάμπες UV ή LED που χρησιμοποιούνται για τον πολυμερισμό τους. Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τον Independent, το ενδιαφέρον έχει στραφεί κυρίως σε μία ουσία: το τριμεθυλοβενζοϋλο διφαινυλοφωσφίνη οξείδιο (TPO).

Απορροφά το φως από τη λάμπα νυχιών και ενεργοποιεί τη χημική αντίδραση που κάνει το τζελ να σκληραίνει πάνω στο νύχι. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία, το αποτέλεσμα διαρκεί περισσότερο και παραμένει πιο γυαλιστερό από ένα συμβατικό βερνίκι.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης